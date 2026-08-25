Συναγερμός στη Γερμανία: Νέο drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας – Υποψίες για κρατική τρομοκρατία

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Λειψίας (Leipzig/Halle).

Σύμφωνα με την Bild, τα νέα ευρήματα κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ενισχύουν τις υποψίες των ομοσπονδιακών αρχών για τον σχεδιασμό μιας ευρύτερης, συντονισμένης επίθεσης, με τις έρευνες να προσανατολίζονται ανοιχτά στο ενδεχόμενο κρατικής τρομοκρατίας.

Το χρονικό των αποκαλύψεων και τα τρία drones

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα drone που μετέφερε εκρηκτικά εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle στις 4 Αυγούστου.

Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος προοριζόταν να πλήξει ένα ουκρανικό στρατιωτικό εμπορευματικό αεροσκάφος, αλλά ο πυροκροτητής απέτυχε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL την ίδια νύχτα. Τώρα έγινε γνωστό ότι οι ερευνητές βρήκαν ένα τρίτο drone και περισσότερα εκρηκτικά δέκα ημέρες αργότερα.

Εντοπισμός εκρηκτικών στο Kabelsketal

Το τρίτο αεροσκάφος ανακαλύφθηκε στις 14 Αυγούστου σε ένα χωράφι στο Kabelsketal, στην περιοχή Saalekreis, στη Σαξονία-Άνχαλτ, που συνορεύει απευθείας με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου.



Περίπου 50 γραμμάρια της στρατιωτικού τύπου, υψηλής εκρηκτικότητας ουσίας hexogen κατασχέθηκαν, σύμφωνα με αναφορές των NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung, επικαλούμενες πηγές ασφαλείας.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι δράστες ενδέχεται να σχεδίαζαν μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση από ό,τι ήταν προηγουμένως γνωστό. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την αναφορά.

Η διακοπή πτήσεων και οι ζημιές στο αεροσκάφος

Όταν εντοπίστηκε το πρώτο drone, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle ανεστάλησαν αμέσως στις αρχές Αυγούστου.

Ένα εμπορευματικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να ματαιώσει την προγραμματισμένη προσγείωσή του και εκτράπηκε προς το Αννόβερο, καθώς πιστεύεται ότι συγκρούστηκε με άλλο drone.

Οι ερευνητές βρήκαν ζημιές στο ουραίο πτερύγιο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην Bild από πηγές ασφαλείας, οι αρχές υποπτεύονταν από νωρίς ότι μπορεί να εμπλέκονταν ακόμη και τρία drones.

Αρχικά αναζητούνταν μόνο δύο, όμως τελικά βρέθηκε και το τρίτο.

Έρευνες στο Kursdorf

Οι αρχές πραγματοποίησαν επίσης έρευνες στο εγκαταλελειμμένο χωριό Kursdorf στη Σαξονία, το οποίο βρίσκεται επίσης κοντά στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκεί κατασχέθηκε μια «τεχνική συσκευή», η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του drone.

Μια κεραία και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα φέρεται να ήταν στερεωμένα σε ένα δέντρο με κολλητική ταινία, ενώ υπήρχαν επίσης ενδείξεις καμένης γης και μεταλλικών θραυσμάτων – πιθανώς ίχνη έκρηξης.

Υποψίες για υβριδική επίθεση και κρατική τρομοκρατία

Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι πίσω από το drone που βρέθηκε στη Λειψία κρύβεται μια υβριδική επίθεση από ξένες δυνάμεις. Το drone ήταν επίσης εξοπλισμένο με εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου, αλλά απέτυχε να πυροδοτηθεί.

«Η αποτυχία πυροδότησης θα μπορούσε να οφείλεται σε τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος», δήλωσε ένας ερευνητής στην Bild.

Ένα ίχνος DNA συλλέχθηκε από το σημείο, ενώ η Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (BKA), υπό τη διεύθυνση του Ομοσπονδιακού Γενικού Εισαγγελέα, διενεργεί έρευνα με την υποψία της κρατικής τρομοκρατίας.