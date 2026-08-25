Ιράν: Εκστρατεία θυσίας 10.000 προβάτων υπέρ της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Δεν έχω να φάω κρέας κι αυτοί ζητούν λεφτά»

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Μια αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία θρησκευτικών οργανώσεων που πρόσκεινται στο ιρανικό καθεστώς, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της χώρας.

Ενώ η κατάσταση της υγείας και το σημείο όπου βρίσκεται ο ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, περιβάλλονται από ένα πέπλο μυστηρίου, φιλοκαθεστωτικές ομάδες καλούν τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη μαζική τελετουργική θυσία χιλιάδων ζώων, την ώρα που η πλειονότητα των νοικοκυριών πλήττεται από την ακρίβεια και τις ελλείψεις βασικών αγαθών.

Εκστρατεία

Η εκστρατεία, σύμφωνα με το Iran International, την οποία συνδιοργανώνουν φιλοκαθεστωτικές θρησκευτικές ομάδες, ζητεί από τον κόσμο να συνδράμει οικονομικά για τη θυσία 10.000 προβάτων ως προσφορά για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η τιμή για κάθε ζώο έχει οριστεί στα 250 εκατομμύρια ριάλια (περίπου 132 δολάρια).

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην πρωτοβουλία συμμετέχει η θρησκευτική ομάδα Heyat-e Gharar, η οποία δραστηριοποιείται στην ιρανική πλατφόρμα μηνυμάτων Eitaa.

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Η συγκέντρωση των δωρεών γίνεται μέσω λογαριασμών που ανήκουν στο Ίδρυμα Hazrat Khadijeh με έδρα την Κομ, μια θρησκευτική φιλανθρωπική οργάνωση που αναλαμβάνει ομαδικές θυσίες ζώων και διανομή κρέατος.

Στην ιστοσελίδα της εκστρατείας, η πρωτοβουλία περιγράφεται ως «nazr» (θρησκευτικό τάμα ή προσφορά για συγκεκριμένο σκοπό).

Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνει τη μορφή «qorbani», δηλαδή την τελετουργική σφαγή ενός ζώου ως πράξη θρησκευτικής ευλάβειας αφιερωμένη στην υγεία του Χαμενεΐ.

Οι δωρητές μπορούν είτε να καλύψουν το πλήρες ποσό των 250 εκατομμυρίων ριάλιων για ένα πρόβατο (περίπου 132 δολάρια), είτε να συνεισφέρουν συλλογικά μικρότερα ποσά. Με βάση την διαφημιζόμενη τιμή, η συνολική δαπάνη για τα 10.000 πρόβατα ανέρχεται σε 2,5 τρισεκατομμύρια ριάλια, δηλαδή περίπου 1,32 εκατομμύρια δολάρια.

Έκκληση από πρώην εκπρόσωπο του Χαμενεΐ

Στην εκστρατεία παρενέβη και ο Αμπντολκαρίμ Αμπεντινί, πρώην εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη στην επαρχία Καζβίν και πρώην ιμάμης της Παρασκευιατικής Προσευχής στο Καζβίν, παροτρύνοντας τους πολίτες να συμμετάσχουν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αμπεντινί απηύθυνε έκκληση να θυσιαστούν τα 10.000 πρόβατα για την υγεία του Χαμενεΐ και για να αποκρουστεί αυτό που χαρακτήρισε ως «Σιωνιστη-Αμερικανό εχθρό», καλώντας τον κόσμο να «βιαστεί» για να λάβει μέρος.

عبدالکریم عابدینی، نماینده پیشین ولی فقیه در استان قزوین، از مردم خواست در طرح قربانی کردن ۱۰ هزار گوسفند برای سلامتی «رهبر انقلاب»، تعجیل کنند.

به گزارش خبرآنلاین، عابدینی گفت در این طرح قرار است ۱۰ هزار گوسفند برای «سلامتی امام زمان و نایب ایشان» قربانی شود و از مردم خواست برای… pic.twitter.com/OhoKVXlQjC — independentpersian (@indypersian) August 19, 2026

Γιατί αυτά τα χρήματα να προέλθουν από τον λαό;»

Η εκστρατεία προκάλεσε έντονες επικρίσεις από Ιρανούς πολίτες, οι οποίοι εξέφρασαν στο δίκτυο Iran International την απορία τους για το γιατί θα πρέπει ο λαός να χρηματοδοτήσει μια τέτοια ενέργεια εν μέσω αβάσταχτης οικονομικής πίεσης και εξαιρετικά υψηλών τιμών στα τρόφιμα.

«Γιατί να θυσιάσω ένα πρόβατο για τον Μοτζταμπά, όταν ο ίδιος δεν έχω μπορέσει να αγοράσω αρνίσιο κρέας για τον εαυτό μου εδώ και χρόνια;» έγραψε ένας πολίτης στο μέσο ενημέρωσης.

Παράλληλα, ένας κάτοικος της Τεχεράνης ανέφερε ότι έλαβε γραπτό μήνυμα (SMS) για την εκστρατεία πριν από λίγες ημέρες.

«Πριν από λίγες μέρες λάβαμε ένα γραπτό μήνυμα που έλεγε ότι διοργανώνουν έρανο για την υγεία του Ηγέτη και ότι πρέπει να στείλουμε χρήματα για 10.000 πρόβατα», δήλωσε ο κάτοικος στο Iran International. «Γιατί αυτά τα χρήματα να προέλθουν από τον λαό;»

Αβεβαιότητα για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η εκστρατεία εκτυλίσσεται εν μέσῳ της συνεχούς αβεβαιότητας σχετικά με την κατάσταση της υγείας και το σημείο όπου βρίσκεται ο Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του εκλίποντος ανώτατου ηγετή, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τραυματίστηκε σοβαρά κατά το αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου, το οποίο στοίχισε τη ζωή στον πατέρα και προκάτοχό του.

Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εκφωνήσει καμία δημόσια ομιλία ούτε έχει παραχωρήσει συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα καμία νέα επιβεβαιωμένη φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό ντοκουμέντο του. Οι δημόσιες επικοινωνίες του περιορίζονται αποκλειστικά σε γραπτές δηλώσεις που του αποδίδονται.