Ιράν: Προανήγγειλε νέο βίντεο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Σύντομα δημόσιες εμφανίσεις του Ανώτατου Ηγέτη»

Η Τεχεράνη προχωρά σε συντονισμένη επικοινωνιακή αντεπίθεση για να καθησυχάσει τις εντονότατες ανησυχίες στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με την κατάσταση της υγείας και την τοποθεσία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Μετά τη δημοσιοποίηση ενός σύντομου βίντεο από το Mehr, αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας προανήγγειλε ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα νέο οπτικοακουστικό υλικό που θα τον απεικονίζει δημόσια. Ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Μάρτιο, όταν ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

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Mojtaba Khamenei
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τεχεράνη προχωρά σε συντονισμένη επικοινωνιακή αντεπίθεση προκειμένου να καθησυχάσει τις ανησυχίες στο εσωτερικό της χώρας για την κατάσταση της υγείας και το μέρος όπου βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
  • Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας προανήγγειλε ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα νέο οπτικοακουστικό υλικό με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά τη δημοσιοποίηση ενός εξαιρετικά σύντομου βίντεο από το Mehr.
  • Το Ιράν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει βίντεο που θα τον απεικονίζουν δημόσια και σε συναντήσεις με στρατιωτικούς διοικητές, καθώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο.

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Σε μια συντονισμένη επικοινωνιακή αντεπίθεση προχωρά η Τεχεράνη προκειμένου να καθησυχάσει τις εντονότατες ανησυχίες στο εσωτερικό της χώρας για την κατάσταση της υγείας και το μέρος όπου βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Μετά τη δημοσιοποίηση ενός εξαιρετικά σύντομου βίντεο, αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας προανήγγειλε ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα νέο οπτικοακουστικό υλικό.

Η προαναγγελία

Το Ιράν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει σύντομα βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τα οποία θα τον απεικονίζουν δημόσια καθώς και σε συναντήσεις με στρατιωτικούς διοικητές, όπως δήλωσε αναπληρωτής διοικητής της Δύναμης Μπασίτζ.

Οι δηλώσεις του Κασέμ Κοραϊσί μεταδόθηκαν από το Mizan, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της ιρανικής δικαιοσύνης.


Η Μπασίτζ είναι μια ιρανική παραστρατιωτική εθελοντική δύναμη υπό το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία λειτουργεί ως ο βραχίονας εσωτερικής ασφάλειας του καθεστώτος.

Ο Μοτζτάτμπα, ο οποίος διορίστηκε Ανώτατος Ηγέτης τον Μάρτιο μετά τον θάνατο του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Το αινιγματικό υλικό των 12 δευτερολέπτων

Νωρίτερα σήμερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας μόλις 12 δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καθισμένο σε ένα χαλί μέσα σε ένα δωμάτιο, ενώ συνομιλεί με αξιωματούχους και συμβούλους.

Ωστόσο, το πρακτορείο Mehr δεν αποκάλυψε πότε ή πού καταγράφηκε το συγκεκριμένο υλικό, καθιστώντας αδύνατη την ανεξάρτητη επαλήθευση του κατά πόσο αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του.

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