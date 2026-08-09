Ηλεία: Φωτιά στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 17:00 σε δασική έκταση στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία. Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες της 18ης ΕΜΟΔΕ, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια της φωτιάς.

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Ηλεία, Μουζάκι, Πύργος, Φωτιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Μουζάκι, στη Δημοτική Ενότητα Ωλένης του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο.
  • Για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς.

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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στη θέση Μουζάκι, στη Δημοτική Ενότητα Ωλένης του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00 και οι Αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

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42 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις και να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πύργου με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση στην περιοχή, με κύριο στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση.

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