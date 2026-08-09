ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πόλη της Καλιφόρνια – Κυβερνοεπίθεση «έριξε» το σύστημα της άμεσης δράσης

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Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σε πόλη της Βόρειας Καλιφόρνιας, όταν μια κυβερνοεπίθεση με κακόβουλο λογισμικό (malware) παρέλυσε τα κρίσιμα συστήματα επικοινωνίας και τη δρομολόγηση των κλήσεων άμεσης δράσης.

Παράλυση δικτύων και κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Το περιστατικό κυβερνοασφάλειας ξεκίνησε γύρω στις 5:45 π.μ. (τοπική ώρα) την Παρασκευή στην πόλη Σουισούν Σίτι, η οποία βρίσκεται στην κομητεία Σολάνο, περίπου στο μέσο της διαδρομής μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Σακραμέντο.

Το κακόβουλο λογισμικό (malware) προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη δρομολόγηση των κλήσεων της άμεσης δράσης (911), στο σύστημα αποστολής δυνάμεων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς και σε άλλα κρίσιμα συστήματα της πόλης.

Προκειμένου να περιορίσουν την απειλή και να διατηρήσουν τα στοιχεία για τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής έρευνας, οι Αρχές της πόλης προχώρησαν στο πλήρες κλείσιμο ολόκληρου του δικτύου πληροφορικής (IT).



Το πρωί του Σαββάτου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σουισούν Σίτι ψήφισε ομόφωνα την κήρυξη της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει άμεσα πρόσβαση σε πόρους έκτακτης ανάγκης και να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και ερευνες

Παρά την αναστάτωση, οι αξιωματούχοι της πόλης τόνισαν ότι οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες συνεχίζουν να ανταποκρίνονται κανονικά στα έκτακτα περιστατικά.

Οι τηλεφωνητές της Σουισούν Σίτι δέχονται πλέον τις κλήσεις μέσω του κέντρου επιχειρήσεων της κομητείας Σολάνο, ενώ υπογραμμίστηκε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό.

Ωστόσο, έως και το Σάββατο, πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες του δήμου και εσωτερικές λειτουργίες παρέμεναν εκτός λειτουργίας, την ώρα που ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εργάζονται για την διερεύνηση του συμβάντος και την αποκατάσταση των πληγέντων συστημάτων.

Northern California city declares emergency after malware disrupts 911, public safety systems

https://t.co/B8X6xE3nvC — CBS Sacramento (@CBSSacramento) August 9, 2026



Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η πόλη συνεργάζεται με το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Καλιφόρνιας, καθώς και με άλλες πολιτειακές και περιφερειακές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει με ποιον τρόπο εισήλθε το κακόβουλο λογισμικό στα συστήματα της πόλης ούτε ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, με τις έρευνες για το περιστατικό να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: CBS News, New York Post