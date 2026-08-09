ΗΠΑ: 29χρονη Αφροαμερικανίδα βρέθηκε απαγχονισμένη σε δέντρο στον Μισισιπή – Ξύπνησαν μνήμες από λιντσαρίσματα

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Μια 29χρονη Αφροαμερικανίδα βρέθηκε απαγχονισμένη σε δέντρο στην αυλή μιας εγκαταλελειμμένης κατοικίας στον Μισισιπή των ΗΠΑ, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της και την κοινότητα να ζητά άμεσες απαντήσεις.

Το πτώμα της Τάσια Φόρτσιουν εντοπίστηκε στο Τζάκσον στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η σορός της βρισκόταν εκεί για τρεις έως τέσσερις ημέρες, ενώ η ταυτοποίησή της επιβεβαιώθηκε από το Ιατροδικαστικό Γραφείο της κομητείας Χάιντς την Πέμπτη.



Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη την αιτία θανάτου και αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Όταν βρέθηκε η σορός της, η αστυνομία ανακοίνωσε: «Αυτή είναι μια ενεργή και σε εξέλιξη έρευνα. Οι ερευνητές της σκηνής του εγκλήματος εργάζονται για να προσδιορίσουν τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο».

Το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα της εφημερίδας New York Post για σχολιασμό το Σάββατο.

Αντιδράσεις και μνήμες από το παρελθόν

Παρόλο που οι αρχές δεν έχουν αφήσει υπονοούμενα για εγκληματική ενέργεια, η τοπική κοινότητα ζητεί δικαιοσύνη, με κάποιους να κάνουν αναφορές στο ιστορικό λιντσαρισμάτων της πολιτείας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.

Η Μπέρνις Κινγκ, κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, έγραψε στο Facebook: «Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά επίσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον φόβο και την επώδυνη ιστορία που προκαλούν αυτές οι συνθήκες για τις μαύρες κοινότητες, ειδικά στο Μισισιπή. Αυτή η ιστορία καθιστά τη διαφάνεια, τη σχολαστικότητα και την αλήθεια απαραίτητες».



«Προσεύχομαι για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα της Τάσια καθώς θρηνούν. Αξίζουν απαντήσεις. Η Τάσια αξίζει αξιοπρέπεια. Και πρέπει να υπάρξει μια πλήρης και διαφανής έρευνα για το τι συνέβη σε εκείνη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο δημοτικός σύμβουλος Κένεθ Στόουκς απέστειλε επιστολή την Τετάρτη στον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπάξτερ Κρούγκερ, δηλώνοντας ότι η κοινότητα έχει «άμεση ανάγκη» από βοήθεια από το γραφείο του.

«Σίγουρα, κάποιος θα έπρεπε να πει κάτι», δήλωσε ο Στόουκς.

Τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τη Washington Post, συγγενείς έχουν αμφισβητήσει τις αυτοκτονίες πολλών μαύρων ατόμων που πέθαναν από απαγχονισμό στην πολιτεία, αντιτιθέμενοι στις αρχές επιβολής του νόμου που κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα.

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Συντετριμμένη η οικογένεια

Η αδελφή της Φόρτσιουν, ΛαΤόνι, δήλωσε στο Mississippi Today ότι την τελευταία φορά που είδε την αδελφή της ήταν τον περασμένο μήνα, όταν εκείνη επέστρεψε στο Κεντάκι για να επισκεφθεί την οικογένειά της.

«Απλώς έρχεται πίσω στο Κεντάκι και μας επισκέπτεται ή εμείς πηγαίνουμε στο Τζάκσον και την επισκεπτόμαστε», ανέφερε.

Η οικογένεια της Φόρτσιουν ξεκίνησε μια εκστρατεία στο GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 83.000 δολάρια