Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου στην πισίνα

Ελεύθερος, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση, αφέθηκε με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μέσα στην πισίνα της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης της πισίνας, συνελήφθη μετά το περιστατικό και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον εισαγγελέα στη Σύρο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γονείς του 4χρονου είχαν επίσης συλληφθεί μετά το περιστατικό. Οι Αρχές τούς άφησαν ελεύθερους το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο, στην πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Οι γονείς του βρίσκονταν επίσης στον χώρο της επιχείρησης, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο της πισίνας.

Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση και εργαζόμενος του beach bar, ο οποίος εργάζεται ως μπάρμαν, μπήκε στην πισίνα και ανέσυρε το αγόρι.

Στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην επιχείρηση βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Ασθενοφόρο μετέφερε το παιδί στο Κέντρο Υγείας, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της διακομιδής όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το παιδί δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο επίκεντρο η επιτήρηση της πισίνας

Βασικό σκέλος της έρευνας αποτελεί πλέον η επιτήρηση της πισίνας τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο το 4χρονο παιδί απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς του και έφτασε έως την πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εάν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και εάν η επιτήρηση των λουομένων γινόταν σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει το γεγονός ότι ως ναυαγοσώστης της πισίνας ήταν δηλωμένος ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι Αρχές διερευνούν εάν βρισκόταν στη θέση του κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθώς και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες πραγματοποιούνταν η επίβλεψη του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση υπάρχουν δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο της έρευνας για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα ως προς τις ποινικές ευθύνες και τις συνθήκες του περιστατικού.