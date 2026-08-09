Έβρος: Σε εξέλιξη η φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας, υπό έλεγχο το μέτωπο στα Παγούρια Κομοτηνής – Λάθος συναγερμός για τη Γιαννούλη Σουφλίου

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1 και μισή το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, παρά την κινητοποίηση εναέριων μέσων για το περιστατικό στη Γιαννούλη Σουφλίου, για το οποίο ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις 15:20 το μεσημέρι, έγινε έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή και δεν εντοπίστηκε καπνός.

Στο μεταξύ στη Ροδόπη, τέθηκε υπό έλεγχο το μέτωπο στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ