Έβρος: Σε εξέλιξη η φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας, υπό έλεγχο το μέτωπο στα Παγούρια Κομοτηνής – Λάθος συναγερμός για τη Γιαννούλη Σουφλίου

Η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σπήλαιο Ορεστιάδας Έβρου βρίσκεται σε εξέλιξη, παρουσιάζοντας ωστόσο καλύτερη εικόνα. Στη Ροδόπη, το μέτωπο στα Παγούρια Κομοτηνής τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ ο συναγερμός για περιστατικό στη Γιαννούλη Σουφλίου αποδείχθηκε λανθασμένος έπειτα από έλεγχο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σπήλαιο Ορεστιάδας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.
  • Λάθος συναγερμός σήμανε για περιστατικό στη Γιαννούλη Σουφλίου, καθώς παρά την κινητοποίηση εναέριων μέσων, δεν εντοπίστηκε καπνός.
  • Στη Ροδόπη, τέθηκε υπό έλεγχο το μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1 και μισή το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, παρά την κινητοποίηση εναέριων μέσων για το περιστατικό στη Γιαννούλη Σουφλίου, για το οποίο ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις 15:20 το μεσημέρι, έγινε έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή και δεν εντοπίστηκε καπνός.

Στο μεταξύ στη Ροδόπη, τέθηκε υπό έλεγχο το μέτωπο στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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