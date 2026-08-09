Γεωλογική «χρονοκάψουλα» 300 εκατομμυρίων ετών εντοπίστηκε κρυμμένη σε απολιθωμένο ξύλο

Η μελέτη του παρελθόντος της Γης κρύβει συχνά εκπλήξεις σε αντικείμενα που θεωρούμε απλώς καλλωπιστικά. Τα απολιθώματα δεν αποτελούν μόνο εντυπωσιακά εκθέματα, αλλά και πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των επιστημόνων. Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται τώρα να ρίξει φως στα μυστικά που κρατούν καλά φυλαγμένα αυτά τα φυσικά κειμήλια.

Ένα γυαλισμένο κομμάτι απολιθωμένου ξύλου μπορεί να μοιάζει με τίποτα περισσότερο από έναν διακοσμητικό λίθο, ωστόσο ο χαλαζίας στο εσωτερικό του μπορεί να διατηρήσει την ιστορία μιας ολόκληρης περιοχής για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Ο γεωλόγος Δρ. Στέφεν Τρίμπερ (Dr. Steffen Trümper) από το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ και οι συνεργάτες του απέδειξαν για πρώτη φορά ότι το απολιθωμένο ξύλο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό αρχείο μακροπρόθεσμων γεωλογικών μεταβολών.

Οι ερευνητές έδειξαν ότι το ορυκτοποιημένο ξύλο μπορεί να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο μια ιζηματογενής λεκάνη βυθίστηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς και να διατηρήσει στοιχεία για μεταγενέστερα τεκτονικά γεγονότα.

Τα αποτελέσματά τους επεκτείνουν σημαντικά το γνωστό χρονοδιάγραμμα της ορυκτοποίησης του ξύλου, αποκαλύπτοντας μια διαδικασία που συνεχίστηκε σε μεγάλο μέρος της γεωλογικής ιστορίας της Γης.

Η μελέτη εξέτασε τη Λεκάνη του Ζάαλε (Saale Basin) στην κεντρική Γερμανία, η οποία άρχισε να σχηματίζεται πριν από περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια. Τα πετρώματά της συγκαταλέγονται στα παλαιότερα ιζήματα του πολύ μεγαλύτερου Συστήματος Κεντροευρωπαϊκών Λεκανών.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Scientific Reports.

Αρχαίοι κορμοί «κλειδώνουν» την ιστορία μιας ολόκληρης περιοχής

Οι ερευνητές μελέτησαν απολιθωμένους κορμούς από τα όρη Κιφχόιζερ (Kyffhäuser Mountains) στη βόρεια Θουριγγία της Γερμανίας.

Γνωστοί τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα, ορισμένοι από τους κορμούς φτάνουν σε μήκος τα 20 μέτρα και βρίσκονται μέσα σε ποτάμιες ερυθρές στρώσεις (fluvial redbeds), δηλαδή κοκκινωπά ιζήματα που εναποτέθηκαν από αρχαία ποτάμια συστήματα.

Τα οξείδια του σιδήρου δίνουν στα ιζήματα το χρώμα τους και υποδεικνύουν ένα θερμό κλίμα με έντονες περιόδους ξηρασίας. Τα νερά των πλημμυρών έθαψαν τα δέντρα, τα οποία κάποτε αναπτύσσονταν σε τροπικά ξηρά δάση στην υπερήπειρο Παγγαία.

Πριν από περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια, αυτό το τμήμα της Ευρώπης βρισκόταν κοντά στον ισημερινό και φιλοξενούσε εξαφανισμένους πλέον συγγενείς των σύγχρονων κωνοφόρων.

Τα όρη Κιφχόιζερ θεωρούνται τοποθεσία αναφοράς για αυτού του είδους τις αποθέσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν επανειλημμένα σε ιζηματογενείς λεκάνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί, αυτές οι τοποθεσίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις απολιθωμένου ξύλου στο βόρειο ημισφαίριο.

Τα γύρω πετρώματα αντιπροσωπεύουν επίσης μερικές από τις παλαιότερες αποθέσεις στη λεκάνη της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό το σύστημα λεκανών παραμένει οικονομικά σημαντικό, καθώς περιέχει πρώτες ύλες και υπόγεια ύδατα, ενώ ενδέχεται να προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη γεωθερμικής ενέργειας.

Ο χαλαζίας «αποκαλύπτει» πέντε στάδια γεωλογικών μεταβολών

Το γεωλογικό αρχείο διατηρείται στον χαλαζία, ο οποίος εισχώρησε στο ξύλο και αντικατέστησε σταδιακά τον αρχικό του ιστό κατά τη διάρκεια της απολίθωσης.

Η διαδικασία ξεκίνησε όταν διαλυμένο πυριτικό οξύ εισήλθε στους νεκρούς κορμούς και σχηματίστηκε γύρω από τα κυτταρικά τους τοιχώματα, διατηρώντας ακόμη και πολύ λεπτές ανατομικές λεπτομέρειες.

Μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, αυτές οι πρώτες αποθέσεις πυριτίου κρυσταλλώθηκαν σε χαλαζία και αντικατέστησαν το βιολογικό υλικό κομμάτι-κομμάτι.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η μεταμόρφωση ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι αναγνωριζόταν παλαιότερα, καθώς περιλάμβανε αλλαγές στη δομή, τη χημική σύσταση και τις ηλικίες των διαφορετικών φάσεων του χαλαζία.

Η ανάλυσή τους εντόπισε πέντε διαδοχικές γενιές πυριτίου. Κάθε μία σχηματίστηκε από διαφορετικό διάλυμα και διατήρησε στοιχεία για τη θερμοκρασία, την πίεση και το χημικό περιβάλλον που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Μαζί, τα πέντε στάδια καλύπτουν περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια, ξεκινώντας από την ύστερη Λιθανθρακοφόρο περίοδο και συνεχίζοντας έως την Πρώιμη Κρητιδική.

Όταν συμπεριλαμβάνεται και η μεταγενέστερη ανύψωση των απολιθωμάτων πίσω προς την επιφάνεια της Γης, το αρχείο εκτείνεται σε έως και 300 εκατομμύρια χρόνια.

Καμία προηγούμενη μελέτη δεν έχει τεκμηριώσει μια τόσο μακρά αλληλουχία σταδίων ορυκτοποίησης σε απολιθωμένο ξύλο.

Για την ανασυγκρότηση αυτής της ιστορίας, οι ερευνητές συνδύασαν την καθοδοφωταύγεια χαλαζία, την ανάλυση ρευστών εγκλεισμάτων, τις μετρήσεις ισοτόπων οξυγόνου και πυριτίου, τη θερμομετρία Raman, τη μικροανάλυση με ηλεκτρονική μικροακίδα, τη σάρωση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και την in-situ ραδιοχρονολόγηση ουρανίου-μολύβδου (U-Pb), μια μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ηλικίας ορυκτών και πετρωμάτων.

«Τα μικροσκοπικά ρευστά εγκλείσματα στον χαλαζία ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, καθώς διατηρούν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ανάπτυξη των κρυστάλλων», εξηγεί ο Στέφεν Τρίμπερ.

Αυτοί οι μικροσκοπικοί θύλακες έδειξαν ότι τμήματα του ξύλου είχαν θαφτεί κάποτε σε βάθος μεταξύ τριών και πεντέμισι χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια. Σε αυτά τα βάθη, τα απολιθώματα εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονταν από 160 έως 240 βαθμούς Κελσίου.

Το απολιθωμένο ξύλο ως «πυξίδα» για τη μετακίνηση των ηπείρων

Οι προεκτάσεις της μελέτης εκτείνονται πολύ πέρα από τα όρη Κιφχόιζερ.

Καθώς το απολιθωμένο ξύλο εντοπίζεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, παρόμοια δείγματα θα μπορούσαν να προσφέρουν πρωτόγνωρα στοιχεία για την εξέλιξη των λεκανών και τις μεταβολές των ηπείρων.

«Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα απολίθωμα, συχνά όχι μεγαλύτερο από την παλάμη ενός χεριού, περικλείει τη γεωλογική ιστορία μιας ολόκληρης περιοχής που εκτείνεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια», δηλώνει ο Στέφεν Τρίμπερ.

«Μια αλληλουχία πέντε σταδίων ορυκτοποίησης δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν σε απολιθωμένο ξύλο. Καθώς το απολιθωμένο ξύλο εντοπίζεται σε πολλούς γεωλογικούς σχηματισμούς παγκοσμίως, αυτό ανοίγει μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Προσφέρει στην επιστήμη ένα νέο εργαλείο για την ιχνηλάτηση της εξέλιξης των ηπείρων».

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι δεν διατηρεί κάθε κομμάτι απολιθωμένου ξύλου το ίδιο επίπεδο γεωλογικής λεπτομέρειας.

Η χρησιμότητά του για την ανασυγκρότηση της ιστορίας μιας λεκάνης φαίνεται να εξαρτάται λιγότερο από το γύρω τεκτονικό περιβάλλον και περισσότερο από το κλίμα και τις συνθήκες ιζηματογένεσης που επικρατούσαν όταν θάφτηκε το ξύλο.