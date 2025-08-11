Εργάτης ανακάλυψε τυχαία στο διάλειμμά του προϊστορικό χειροπέλεκυ από την εποχή των Νεάντερταλ – Ήταν επί χιλιετίες καλυμμένος από τα ιζήματα των παγετώνων

Ο Colin Cooley από την αρχαιολογική υπηρεσία Όξφορντ-Κότσγουολντ, χαμογελά στον φακό κρατώντας τον χειροπέλεκυ φορώντας ένα κόκκινο προστατευτικό κράνος, πορτοκαλί ρούχα υψηλής ορατότητας και γάντια. Φωτογραφία:Oxford Cotswold Archaeology
Σε μια απρόσμενη ανακάλυψη στον χώρο του πυρηνικού σταθμού Sizewell C, προχώρησε ο 57χρονος Colin Cooley, οδηγός φορτηγών. Βρήκε έναν αρχαίο χειροπέλεκυ που επί χιλιετίες ήταν καλυμμένος από τα ιζήματα των παγετώνων.

Η ανακάλυψη αυτή, που συνέβη τυχαία κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, ξάφνιασε τους αρχαιολόγους της περιοχής και προσέφερε μια σπάνια ματιά στην καθημερινή ζωή των προϊστορικών ανθρώπων.

Ο Colin Cooley, με την εμπειρία του ως ερασιτέχνης χειριστής ανιχνευτή μετάλλων, είχε ήδη εκπαιδευτεί να παρατηρεί το καθετίγύρω του, κάτι που αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο αυτή τη φορά.

Η επιβεβαίωση ότι ο χειροπέλεκυς έχει ηλικία περίπου 36.000-59.000 ετών, έφερε ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη σημασία των απλών, καθημερινών στιγμών στην ανακάλυψη του παρελθόντος.

Ο χειροπέλεκυς μετακινήθηκε στη διάρκεια των χιλιετιών ανάμεσα από τα ιζήματα των παγετώνων. Φωτογραφία:Oxford Cotswold Archaeology
Ο Colin Cooley ανακάλυψε τον χειροπέλεκυ μόλις τελείωσε το διάλειμμά του στον χώρο του σταθμού πυρηνικής ενέργειας Sizewell C. Τον ανακάλυψε εντελώς τυχαία περπατώντας αμέριμνος στο διάλειμμά του.

Ο 57χρονος Colin Cooley, από το Ότλεϊ του Σάφολκ, είναι οδηγός φορτηγών στον χώρο του Sizewell C, όπου πραγματοποιούνται εκσκαφές.

“Ένα αναπάντεχο και εντυπωσιακό εύρημα”

Τελειώνοντας το διάλειμμά του, παρατήρησε μια πέτρα που του έμοιαζε με πέλεκυ. “Εντυπωσιάστηκε” όταν πράγματι επιβεβαιώθηκε πως έχει ηλικία μεταξύ 36.000 και 59.000 ετών, ενώ ο αρχαιολόγος που εργάζεται στο σημείο, ο Hadley Sharman, εξήγησε ότι ήταν ένα αναπάντεχο εύρημα.

“Μετακινήθηκε ανάμεσα στα ιζήματα των παγετώνων”

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο χειροπέλεκυς κυλούσε ανάμεσα από τα ιζήματα των παγετώνων για χιλιετίες. “Ήταν μια κανονική ημέρα στη δουλειά. Μόλις είχε τελειώσει το διάλειμμά μας και επιστρέφαμε”, εξηγεί ο κύριος Cooley.

“Γύριζα πίσω στο φορτηγό μου, έσερνα τα πόδια μου και κάποια στιγμή σκέφτηκα πως, μοιάζει με χειροπέλεκυ”.

Ο Hadley Sharman μετά την ανακάλυψη, πήρε συνέντευξη από τον Cooley, η οποία δημοσιεύτηκε σε ανάρτηση της ιστοσελίδας της υπηρεσίας  Όξφορντ-Κότσγουολντ. Φωτογραφία:Oxford Cotswold Archaeology
“Το παρέδωσα σ’ έναν από τους αρχαιολόγους…λίγο αργότερα ήρθαν και με ενημέρωσαν πως, είχα ανακαλύψει έναν χειροπέλεκυ”. “Όλοι ενθουσιάστηκαν με την ανακάλυψη, δεν είχε βρεθεί κάτι τέτοιο για πολλά χρόνια” είπε.

Ακόμη, ο Cooley εδώ και έναν χρόνο είναι ερασιτέχνης χειριστής ανιχνευτών μετάλλων, μια ενασχόληση που τον έχει βοηθήσει να παρατηρεί τεχνουργήματα. Πιο παλιά, είχε ανακαλύψει ένα σπάνιο αναμνηστικό προσκυνητή της Βυζαντινής εποχής.

“Είμαι και ψαράς – πρέπει πάντα να κυνηγώ κάτι” , εξηγεί. “Δεν έχει σημασία τι θα ανακαλύψω, σημασία έχει που κυνηγώ συνέχεια”. “Ελπίζω κάποια μέρα να βρω και χρυσά νομίσματα, ποτέ δεν ξέρεις”.

Ο προϊστορικός χειροπέλεκυς ζυγίζει μόλις 166 γραμμάρια, έχει μήκος 11 εκατοστά και πλάτος 8 εκατοστά.

Πιστεύεται ότι ένας Νεάντερταλ αφαίρεσε με μια σκληρή πέτρα τις μεγάλες λεπίδες, για να διαμορφώσει το σχήμα της, και στη συνέχεια με ένα πιο μαλακό αντικείμενο, όπως κέρατο από ελάφι, τελειοποίησε και τις δύο πλευρές.

“Ένας ελβετικός σουγιάς της προϊστορικής εποχής”

Ο 27χρονος Sharman, από το Ίπσουιτς εργάζεται για την αρχαιολογική υπηρεσία Όξφορντ – Κότσγουολντ και, για τα τρία τελευταία χρόνια, εργάζεται στον σταθμό Sizewell C.

Όπως εξήγησε, ο χειροπέλεκυς δεν ήταν κάτι που “μπορείς να βρεις κάθε μέρα”, με λιγότερους από 100 να έχουν βρεθεί στη Βρετανία προηγουμένως.

“Ήταν ένα εντυπωσιακό εύρημα που κανείς δεν περίμενε να ανακαλυφθεί”, είπε χαρακτηριστικά. “Ήταν μια τυχαία ανακάλυψη και προέκυψε χωρίς να την επιδιώκουμε” πρόσθεσε.

“Αν και το εύρημα το χαρακτηρίζουμε ως χειροπέλεκυ, ήταν κάτι σαν ένας προϊστορικός ελβετικός σουγιάς, που εξυπηρετούσε πολλούς σκοπούς”.

“Μπορεί να χρησίμευε για τον σφαγιασμό ζώων, το κόψιμο φυτικών υλικών, ειδικά του ξύλου αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως, οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν και για σκάψιμο”.

“Όταν βλέπεις κάτι από τόσο κοντά και τόσο προσωπικά, ταιριάζει άνετα στο χέρι και συνειδητοποιείς πόσο εργονομικό είναι”.

