Ηλεία: Μαίνεται ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Μουζάκι – Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις, συνδρομή και από Τσέχους πυροσβέστες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουζάκι Ηλείας, όπου φωτιά καίει δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, 28 οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στις δυνάμεις συμμετέχουν και 25 πυροσβέστες από την Τσεχία. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά στο Μουζάκι, Ηλεία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο Μουζάκι, στην Ηλεία. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, 28 οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και 25 πυροσβέστες από την Τσεχία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.
  • Ο Δήμος Πύργου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και κάτοικοι συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο Μουζάκι, στη Δημοτική Ενότητα Ωλένης του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Φωτιά στην Ηλεία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευνοούν την εξάπλωση του μετώπου. Οι Αρχές ενισχύουν συνεχώς τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Ηλεία: Φωτιά στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 17:00. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, στις δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο περιλαμβάνονται επίσης 25 πυροσβέστες από την Τσεχία, με πέντε οχήματα. Οι Τσέχοι πυροσβέστες βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης δυνάμεων πολιτικής προστασίας.

Από αέρος επιχειρούν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Συνδρομή από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν ο Δήμος Πύργου και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Με εντολή του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, η Περιφερειακή Ενότητα έχει διαθέσει έξι υδροφόρες και πέντε μηχανήματα έργου, προκειμένου να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς συμμετέχουν και κάτοικοι του Μουζακίου, οι οποίοι χρησιμοποιούν υδροφόρες, τρακτέρ και άλλα διαθέσιμα μέσα. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επιχείρηση και να αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πύρινου μετώπου.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες επιβαρύνουν περαιτέρω το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας έχει κινητοποιηθεί για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, με προτεραιότητα τον περιορισμό του ενεργού μετώπου και την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.

Δείτε φωτογραφίες

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ