Καβάλα: 65χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στους Αμμολόφους

Μία 65χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή των Αμμολόφων στο Παγγαίο Καβάλας, όπου παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ από ναυαγοσώστη και διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι μία 65χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αμμόλοφοι», στο Παγγαίο Καβάλας.
  • Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με αρνητικά αποτελέσματα. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι μία 65χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αμμόλοφοι», στο Παγγαίο Καβάλας.

Στην άτυχη γυναίκα από τη Βουλγαρία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και από διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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