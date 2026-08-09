Τρόμος στα 30.000 πόδια: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου «επειδή έτσι του ήρθε» – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν σε ύψος 30.000 ποδών κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μαλαισία προς την Ινδία, όταν 36χρονος επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και κατέστρεψε το πάνελ του παραθύρου επειδή «έτσι του ήρθε», με αποτέλεσμα να συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Χάος στον αέρα

Ο 36χρονος Ινδός Τζαμσίρ Αθανικάλ άνοιξε την έξοδο κινδύνου «χωρίς καμία αφορμή» την Τετάρτη, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στα 30.000 πόδια, και στη συνέχεια απείλησε τους επιβάτες και το πλήρωμα που προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Ο Αθανικάλ ακινητοποιήθηκε από τους συνεπιβάτες και το πλήρωμα τον έδεσε με δεματικά, πριν συλληφθεί αφού ο πιλότος επέστρεψε την πτήση πίσω στη Μαλαισία.

Βίντεο καταγράφει το χάος στην καμπίνα, καθώς όσοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον 36χρονο να ανοίξει την έξοδο κινδύνου.

«Ήθελα να πεθάνω»

Πριν από το περιστατικό, ο Αθανικάλ φέρεται να δήλωσε ότι πετούσε προς την πατρίδα του για να δει το νεογέννητο παιδί του.

Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «ένιωσε την επιθυμία να πεθάνει ενώ ταξίδευε στην πτήση», σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά πλέον το κίνητρο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς ο 36χρονος Ινδός θεωρείται ότι προσπάθησε να ανοίξει το παράθυρο της εξόδου κινδύνου απλά επειδή «έτσι ένιωσε εκείνη τη στιγμή».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου Κοτσί δήλωσε: «Το περιστατικό συνέβη στον αέρα μεταξύ 9:30 μ.μ. και 11:00 μ.μ.».

«Ο Τζαμσίρ ήταν επιβάτης στη θέση 12A. Χωρίς καμία αφορμή, προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και κατέστρεψε το πάνελ του παραθύρου της εξόδου», πρόσθεσε.

«Απείλησε τους συνεπιβάτες και το πλήρωμα, που προσπάθησαν να τον εμποδίσουν. Αργότερα, ακινητοποιήθηκε από τους συνεπιβάτες και το πλήρωμα».

Έρευνα για την ψυχική του υγεία

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι το πλήρωμα επέστρεψε στη Μαλαισία και ότι καταθέσεις από αυτούς θα ληφθούν αργότερα.

«Εξετάζουμε επίσης εάν μπορεί να εφαρμοστεί σε βάρος του συλληφθέντος ο Νόμος για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας. Αφορά αδικήματα που διαπράττονται επί αεροσκάφους», σημείωσε.

«Είπε ότι ένιωσε την επιθυμία να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν ότι είχε χάσει τη δουλειά του».

«Είπε ότι ερχόταν στο σπίτι για να δει το νεογέννητό του. Η αστυνομία θα ζητήσει την κράτησή του από το δικαστήριο για περαιτέρω ανακρίσεις», κατέληξε.

Ο Αθανικάλ συνελήφθη με κατηγορίες για εγκληματικό εκφοβισμό, μη συμμόρφωση με τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας και διακινδύνευση της δημόσιας ασφάλειας, ενώ του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

«Καθώς η πράξη του κατηγορουμένου θα μπορούσε να είχε θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των συνεπιβατών, ενεργοποιήσαμε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του», εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία επιδιώκει πλέον να θέσει τον ύποπτο υπό προσωρινή κράτηση «προκειμένου να διακριβωθεί η ψυχική του κατάσταση».