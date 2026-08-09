«Πονάω πιο πολύ από τους γονείς»: Συγκλονίζει ο παππούς του 4χρονου που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο – Η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας και τα νέα στοιχεία για το beach bar

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο, το μεσημέρι του Σαββάτου. Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, στην παρουσία ναυαγοσώστη και στις άδειες λειτουργίας και ελέγχου της πισίνας.

Το παιδί είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Πάρο μαζί με τους γονείς του για τις οικογενειακές διακοπές τους. Μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο, οι διακοπές της οικογένειας μετατράπηκαν σε τραγωδία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:10 το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το 4χρονο αγόρι διέφυγε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, της προσοχής των γονέων του και κατευθύνθηκε προς την πισίνα του καταστήματος.

Λίγο αργότερα, παιδιά που βρίσκονταν στην πισίνα άρχισαν να φωνάζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι το αγοράκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Ένας 44χρονος μπάρμαν του beach bar βούτηξε στο νερό και ανέσυρε το παιδί.

Το 4χρονο αγόρι διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο παππούς του 4χρονου: «Έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί»

Ο παππούς του παιδιού μίλησε στο MEGA για την απώλεια του εγγονού του. «Πονάω πιο πολύ από τους γονείς, πονάω. Όλη νύχτα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, γιατί ήταν το εγγονάκι μου. Ήρθαν από την Αθήνα εδώ για να καθίσουν κανένα μήνα, να δω κι εγώ τα εγγονάκια μου λίγο. Και τώρα πάει το παιδάκι μου, πάει ο άγγελός μου, πάει το αγοράκι μας. Έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί».

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν στον χώρο. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα, εάν βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού και εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που επικαλείται το MEGA, ως ναυαγοσώστης στο συγκεκριμένο beach bar εμφανιζόταν ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν βρισκόταν στον χώρο την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο παππούς του παιδιού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ναυαγοσώστης δεν υπήρχε. Δήλωσε ο ίδιος ότι είναι ναυαγοσώστης, 66 χρονών ο άνθρωπος, που δεν ήταν ούτε καν εκεί. Μιλάμε για ένα beach bar με εκατομμύρια τζίρο όλο το καλοκαίρι και χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. Και δεν έχεις ναυαγοσώστη, παρά μόνο δηλώνεις εσύ ο ίδιος. Για να γλιτώσεις τι; Ένα χιλιάρικο που θα δώσεις σ’ έναν ναυαγοσώστη τον μήνα;».

Τι αναφέρει η σύζυγος του ιδιοκτήτη

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη του beach bar περιέγραψε στο MEGA όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν τις κρίσιμες στιγμές πριν εντοπιστεί το παιδί. «Έχουμε δύο σνακ μπαρ. Εγώ είμαι στο ένα, το άλλο είναι, ας πούμε, αρκετά πιο μακριά. Οι γονείς κάθονταν σ’ ένα τραπεζάκι, δεν έκαναν καθόλου μπάνιο στη θάλασσα. Κάθονταν σ’ ένα τραπεζάκι, έτρωγαν και έπιναν. Και κάποια στιγμή μου είπε ο υπάλληλος που είναι εκεί ότι το παιδάκι δεν το έβλεπε».

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη του ΕΚΑΒ. «Έπαιρνα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, μου έλεγαν “είναι στον δρόμο, είναι στον δρόμο, έρχονται”. Χάθηκε και μισή ώρα, 40 λεπτά. Η στεναχώρια μας είναι μεγάλη με όλο αυτό το περιστατικό, γιατί κι εκείνος από την πισίνα δεν φεύγει. Γυρίζει γύρω γύρω, γύρω γύρω. Γίνεται κακός καμιά φορά με τα παιδάκια, που δεν τα αφήνει να μπουν μέσα χωρίς τους γονείς τους, όταν είναι μικρά».

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Προκαταρκτική έρευνα και αυτοψία στο beach bar

Οι Αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πνίγηκε το 4χρονο παιδί. Στο beach bar, το οποίο παρέμεινε κλειστό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες ασφαλείας και τα χαρακτηριστικά της πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο 69χρονος ιδιοκτήτης δεν είχε προσκομίσει έως εκείνη τη στιγμή πιστοποίηση από την οποία να προκύπτει ότι μπορούσε να ασκεί καθήκοντα ναυαγοσώστη.

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Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar

Ελεύθερος, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση, αφέθηκε με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο

Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης της πισίνας, συνελήφθη μετά το περιστατικό και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον εισαγγελέα στη Σύρο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γονείς του 4χρονου είχαν επίσης συλληφθεί μετά το περιστατικό. Οι Αρχές τούς άφησαν ελεύθερους το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στο επίκεντρο οι άδειες και η διαμόρφωση της πισίνας

Νέα στοιχεία σχετικά με την έρευνα έφερε στο φως το Mega. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό η πισίνα είχε λάβει άδεια κατασκευής το 2018, ενώ προβλεπόταν επανέλεγχος μετά την παρέλευση πέντε ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η σχετική άδεια του 2023.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί διπλός έλεγχος από κλιμάκια του ΕΟΤ και της Πολεοδομίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν παράλληλα τη διαμόρφωση της πισίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, στον χώρο υπάρχουν υπερυψωμένες ξαπλώστρες και ένα κεντρικό γεφυράκι, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο το βάθος της πισίνας ξεπερνά τα δύο μέτρα, γεγονός που φέρεται να περιορίζει την ορατότητα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης η άδεια ναυαγοσώστη που φέρεται να διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA σχετικά με το ισχύον πλαίσιο, η σχετική άδεια αφορά άτομα έως 60 ετών, ενώ για τις ηλικίες από 50 έως 60 ετών απαιτείται ετήσια ανανέωση.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 4χρονου, να εξακριβωθεί εάν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.