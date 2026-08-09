Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα με 40άρια, θυελλώδεις ανέμους και ξηρασία – Σε πλήρη ετοιμότητα οι Αρχές με θερμικές κάμερες, μπλόκα και drones

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που αναμένονται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι, τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας και η ξηρή βλάστηση αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής «Red Code», ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σε ακόμη πέντε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Κυκλάδες. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενισχύσει την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, αναπτύσσοντας προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς και συστήματα επιτήρησης, προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Στους 39,6 βαθμούς η θερμοκρασία στην Ηλεία

Το σκηνικό υψηλού κινδύνου διαμορφώνεται έπειτα από μία ημέρα κατά την οποία καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Κυριακή 9 Αυγούστου συνολικά 55 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες υψηλότερες από τους 37°C.

Οι υψηλότερες τιμές εντοπίστηκαν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 39,6°C.

Η γεωγραφική κατανομή των υψηλών θερμοκρασιών αποτυπώνεται και στον σχετικό χάρτη του meteo.gr, όπου οι περιοχές στις οποίες οι σταθμοί κατέγραψαν τιμές άνω των 37°C επισημαίνονται με λευκές κουκκίδες.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η έντονη ζέστη επηρέασε σημαντικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στη δυτική χώρα.

Drones και θερμικές κάμερες επιτηρούν την Αττική

Στην Αττική, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενισχύσει την επιτήρηση με ειδικά διαμορφωμένα drones, τα οποία διαθέτουν θερμικές κάμερες και πραγματοποιούν καθημερινές πτήσεις πάνω από περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος.

Drone που επιχειρεί από τον Λυκαβηττό επιτηρεί το λεκανοπέδιο και καταγράφει θερμικές μεταβολές σε άλση, δάση και άλλες εκτάσεις. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η θερμοκρασία στην άσφαλτο έχει ξεπεράσει ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι έχουν φτάσει έως και τα 8 μποφόρ.

«Επιχειρούμε καθημερινά, σχεδόν όλο το 24ωρο, από αυτό το σημείο εδώ στον Λυκαβηττό, όπου εντοπίζουμε υψηλές θερμοκρασίες και επιτηρούμε όλα τα άλση και τα δάση του δήμου», ανέφερε ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Σταυριανός.

Στον επικίνδυνο συνδυασμό των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων και της αυξημένης καύσιμης ύλης αναφέρθηκε και ο Ευάγγελος Τουρνάς.

«Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν τους 40 και στα ανατολικά τους 38 και 39 βαθμούς, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες», δήλωσε.

Τη σημασία της πρόληψης υπογράμμισε και ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης, αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούν όταν ενεργοποιείται ο κόκκινος κώδικας.

«Όταν έχουμε κόκκινο κώδικα είναι πραγματικά συνθήκες πολέμου. Είναι πόλεμος αυτός που έχουμε. Πόλεμος εναντίον των πυρκαγιών, πώς θα προλάβουμε να μην ξεκινήσουν καθόλου», ανέφερε.

Περιορισμοί στον Υμηττό – Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Τα προβλεπόμενα μέτρα για τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εφαρμόζονται ήδη στον Υμηττό. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 4 ή 5, οι Αρχές απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένες ζώνες του βουνού.

Στον Βύρωνα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει δρόμο που οδηγεί προς τον Υμηττό, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεωτέρας και η πρόσβαση στον χώρο δεν επιτρέπεται.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα. Εργαζόμενοι των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου συμμετέχουν σε κλιμάκια επιφυλακής, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν περιπολίες και drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν μεγάλους χώρους πρασίνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο περιοχών στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Λυκαβηττός.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα ή πιθανή εστία φωτιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και άλλες περιοχές της χώρας. Στην Πελοπόννησο, ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τις Αρχές και τους πολίτες.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας προειδοποίησε ότι οι δύσκολες συνθήκες θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.

«Έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο τριήμερο, που αρχίζει από σήμερα και συνεχίζεται τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι συνθήκες σε κάποιες περιοχές της χώρας θα είναι δύσκολες», σημείωσε.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Κρήτη, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας έχει επίσης ανέβει στην κατηγορία 4.

«Δεν θα είναι μόνο σήμερα αυξημένος ο δείκτης, θα είναι και αύριο και δυστυχώς θα μας πάει έτσι όλη την εβδομάδα μέχρι και της Παναγίας», ανέφερε ο πυραρχός Σταύρος Καλογιαννάκης.

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Περισσότερες από 400 πυρκαγιές μέσα σε δέκα ημέρες

Την αυξημένη ανησυχία ενισχύουν τα στοιχεία για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περισσότερες από 400 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, ενώ το 90% των περιστατικών αποδίδεται σε αμέλεια.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη Λέσβο, επτά πυροσβέστες πεζοπόρου τμήματος μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στο νησί, ενώ στην περιοχή διατέθηκε και ελικόπτερο τύπου Agusta Bell.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή να οδηγήσει στην εκδήλωση φωτιάς.

«Αυτές τις μέρες να μην κάνετε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, να μην κάνετε καμία θερμή εργασία στην ύπαιθρο, για να μην προκληθεί καμία πυρκαγιά από αμέλεια», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων, της χαμηλής υγρασίας και της αυξημένης καύσιμης ύλης διαμορφώνει ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτικά και νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά , θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν , θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ , στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις , στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτικά και νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί.

: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Ανεμοι : Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά.

: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός . Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ .

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως . Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026