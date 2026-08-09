Ιράν: Ποιος είναι ο νέος γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της χώρας – Δείτε φωτό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, διορίστηκε γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας.
  • Ο Ρεζαΐ αντικαθιστά τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, διορισμένος από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Ο 71χρονος Ρεζαΐ ηγήθηκε του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης από το 1981 έως το 1997 και είχε δηλώσει πως τα Στενά του Ορμούζ είναι πιο σημαντικά από τις “ατομικές βόμβες”.

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Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, διορίστηκε γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας.

Ο Ρεζαΐ αντικαθιστά τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Διορίστηκε από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, διευκρίνισε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου, Μεχντί Ταμπαταμπαΐ.

ΡΕΖΑΙ
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ

 

Το who is who του Ρεζαΐ

Ο Ρεζαΐ, 71 ετών, ηγήθηκε από το 1981 έως το 1997 του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Στη συνέχεια, κατείχε σημαντικές θέσεις εντός του πολιτικού συστήματος πριν διοριστεί τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Τον Ιούλιο, είχε δηλώσει για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη και αποτελούν εδώ και μήνες επίκεντρο των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι πιο σημαντικά από τις “ατομικές βόμβες”, αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ αναλαμβάνει πολιτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το γραφείο του αγιατολάχ Χαμενεΐ.

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