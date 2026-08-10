Αμαλιάδα: Πώς την πάτησαν απατεώνες “λογιστές” κι έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας

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Συνελήφθη στην Αμαλιάδα της Ηλείας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη, απάτη, κλοπή και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος το μεσημέρι του Σαββάτου, με άγνωστο δράστη, τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Ήλιδας και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα αντικατάστασης των χρημάτων της σε τραπεζικές κάρτες, της ζήτησαν να συγκεντρώσει τα χρήματα της σε σακούλα και να τα τοποθετήσει εξωτερικά της οικίας της.

Η ηλικιωμένη δεν πείστηκε από τα λεγόμενα των απατεώνων και αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπέδειξαν στην γυναίκα να τοποθετήσει σε σημείο κοντά στην οικία της, μια τσάντα με τα υποτιθέμενα χρήματα.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος άνδρας, επιβαίνοντας ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο που οδηγούσε άγνωστος συνεργός του, μετέβη στην οικία της γυναίκας, προκειμένου να παραλάβει την τσάντα και συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ προέβαλλε αντίσταση κατά την σύλληψη του.

Τράπηκε σε φυγή ο συνεργός

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν δυο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, ο άγνωστος συνεργός του κατηγορούμενου οδηγώντας το όχημα αποπειράθηκε να εμβολίσει τους αστυνομικούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Γαστούνη τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίες, τις οποίες τοποθέτησαν στο όχημα, με το οποίο τέλεσαν την απόπειρα απάτης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του συλληφθέντα.