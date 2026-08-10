Γαύδος: Το Λιμενικό διέσωσε 26 ανθρώπους που επέβαιναν σε λέμβο

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Παραλία στην Γαύδο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, 36 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
  • Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.
  • Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, με την επιχείρηση να διεξάγεται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους 6 έως 7 μποφόρ.

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας

Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση που συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες καθώς στην περιοχή επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

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