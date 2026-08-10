Μαλί: Τουλάχιστον δέκα νεκροί στρατιωτικοί από επίθεση τζιχαντιστών

Τουλάχιστον δέκα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του Μαλί σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην πόλη Σαν, στο κέντρο της χώρας, κατά τη διάρκεια επίθεσης σε βάρος του στρατοπέδου τους, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι τζιχαντιστές της ΟΥΙΜ, όπως ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας και στην περιοχή.

Το στρατόπεδο «καταλήφθηκε προσωρινά από τους δράστες της επίθεσης», ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας, αναφερόμενη σε προκαταρκτικό απολογισμό «περίπου 10 στρατιωτικών νεκρών».

Πηγή στην περιοχή επιβεβαίωσε τις απώλειες στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθμό. «Υπήρξαν απώλειες των φίλιων δυνάμεων, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμησή μας. Οι άνδρες μας ανέκτησαν τον έλεγχο», είπε η δεύτερη πηγή.

Βυθισμένο σε σοβαρή κρίση ασφαλείας

Το Μαλί παραμένει από το 2012 βυθισμένο σε σοβαρή κρίση ασφαλείας, που αποδίδεται ιδίως στη δράση οργανώσεων που έχουν ορκιστεί πίστη είτε στην αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), συμμοριών που έχουν σχηματίσει κοινότητες ή φυλές, καθώς και αυτονομιστικών κινημάτων των Τουαρέγκ. Σε αυτήν προστίθεται βαθιά οικονομική κρίση.

Έπειτα από δυο διαδοχικά πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021, τη χώρα κυβερνούν οι στρατιωτικοί, που κατέλαβαν την εξουσία υποσχόμενοι να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα του κράτους του Σαχέλ. Η στρατιωτική χούντα γύρισε την πλάτη στην πρώην αποικιοκρατική δύναμη Γαλλία στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών και προσέγγιση στρατιωτικά και πολιτικά τη Ρωσία.

Τους τελευταίους μήνες, οι μάχες κλιμακώθηκαν εκ νέου στο Μαλί, μετά την ευρείας κλίμακας επίθεση στα τέλη Απριλίου σε όλη τη χώρα, την οποία εξαπέλυσε συμμαχία που σχημάτισαν οι τζιχαντιστές της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ) και οι αυτονομιστές του Μετώπου Απελευθέρωσης της Αζαουάντ (ΜΑΑ). Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας του Μαλί, ενώ ανακαταλήφθηκε η στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ (βόρεια) από τη συμμαχία.

Οδυνηρό πλήγμα

Η απώλεια της Κιντάλ ήταν οδυνηρό πλήγμα για τη χούντα.

Χθες, κάτοικοι της Σαν περιέγραψαν σφοδρές συγκρούσεις, οι οποίες ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες. «Επιβεβαιώνω ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Άρχισε περί τις 05:00. Ακούσαμε ισχυρές εκπυρσοκροτήσεις και ανταλλαγές συνεχών πυρών», είπε κάτοικος, προσθέτοντας πάντως πως «έχει επιστρέψει η ηρεμία τώρα».

Σε ανακοινωθέν του χθες, ο στρατός του Μαλί αναφέρθηκε απλώς από την πλευρά του σε «απόπειρα επίθεσης σε εγκατάσταση των ΕΔΜα στη Σαν την Κυριακή 9η Αυγούστου 2026 στις 05:30». Το επιτελείο τόνισε ότι υπήρξε «ρωμαλέα ανταπόδοση των ΕΔΜα» και «η απόπειρα απωθήθηκε», διαβεβαιώνοντας πως «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Την ευθύνη για την επίθεση στο στρατόπεδο της Σαν ανέλαβε η ΟΥΙΜ. Σε μήνυμά της, υποστήριξε ότι «πήρε τον πλήρη έλεγχο στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων του Μαλί στην πόλη Σαν, στον νομό Σεγκού, (χθες) Κυριακή το πρωί».

Τη 18η Ιουλίου, τουλάχιστον 50 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στο βόρειο Μαλί όταν οχηματοπομπή του στρατού δέχτηκε επίθεση από τη συμμαχία των τζιχαντιστών της ΟΥΙΜ και των αυτονομιστών του ΜΑΑ.

Επρόκειτο για μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχει υποστεί ο στρατός από την έναρξη του πολέμου στο Μαλί.