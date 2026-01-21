Νέο λουτρό αίματος στον Νίγηρα: 31 άμαχοι νεκροί από επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές

  • Τουλάχιστον 31 άμαχοι δολοφονήθηκαν την Κυριακή σε επίθεση ενόπλων στο Μποσιγέ, στο δυτικό τμήμα του Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με Μπουρκίνα Φάσο και Μαλί.
  • Η επίθεση διαπράχθηκε στον νομό Τιλαμπερί, στην περιοχή των λεγόμενων «τριεθνών συνόρων», που το 2025 έγινε «η πιο θανάσιμη περιοχή στο κεντρικό Σαχέλ» με «πάνω από 1.200 θανάτους, στην πλειονότητά τους αμάχων».
  • Η στρατιωτική χούντα που κυβερνά τον Νίγηρα έχει διώξει τους στρατιωτικούς της Γαλλίας και των ΗΠΑ, ενώ έχει προσεγγίσει νέους εταίρους όπως η Ρωσία, σχηματίζοντας κοινή αντιτζιχαντιστική δύναμη με Μαλί και Μπουρκίνα Φάσο.
Ο Νίγηρας βυθίστηκε ξανά στο πένθος εξαιτίας σφαγής αμάχων: τουλάχιστον 31 άνθρωποι δολοφονήθηκαν την Κυριακή σε επίθεση ενόπλων στο δυτικό τμήμα της χώρας, τομέα κοντά στην Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, εστία τζιχαντιστών στο Σαχέλ.

Η επίθεση διαπράχθηκε στο Μποσιγέ, χωριό που ανήκει στη δημοτική ενότητα Γκορουόλ, στον νομό Τιλαμπερί, στην περιοχή των λεγόμενων «τριεθνών συνόρων», όπου τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η ΟΥΙΜ, που έχει ορκιστεί πίστη στην αλ Κάιντα, και άλλες, που έχουν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαπράττουν πολυαίμακτες επιθέσεις την τελευταία δεκαετία.

Το 2025, ο νομός Τιλαμπερί έγινε «η πιο θανάσιμη περιοχή στο κεντρικό Σαχέλ»: καταγράφτηκαν «πάνω από 1.200 θάνατοι, στην πλειονότητά τους αμάχων», απολογισμός που «ξεπέρασε όλες τις άλλες περιοχές» της χώρας, καθώς και «του Μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο», τόνιζε την περασμένη εβδομάδα η μη κυβερνητική οργάνωση ACLED σε σύνοψή της για τις ένοπλες συρράξεις στην Αφρική.

Την Κυριακή «ένοπλοι σκότωσαν 31 κατοίκους στο Μποσιγέ, 30 σκοτώθηκαν σε χωράφι κι ένας από τους πέντε τραυματίες υπέκυψε σε κέντρο υγείας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο συγχωριανός των θυμάτων.

Σύμφωνα με φορέα φοιτητών από την περιοχή, «την Κυριακή 18η Ιανουαρίου 2026, 31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο» και «(άλλοι) τέσσερις νοσηλεύονται» ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ίδιος φορέας εξέφρασε «βαθύ σοκ και θλίψη» για την «ειδεχθή και βάρβαρη» ενέργεια αυτή.

2.000 νεκροί το 2025

Την 22η Σεπτεμβρίου 2025, ο δήμαρχος της Γκορουόλ, διορισμένος από τους στρατιωτικούς που κυβερνούν τη χώρα, δολοφονήθηκε σε ενέδρα «τρομοκρατών».

Ένοπλοι κινούμενοι με μοτοσικλέτες σκότωσαν 22 χωρικούς μια εβδομάδα αργότερα στο Τακουμπάτ, στον νομό Τιλαμπερί.

Στην ίδια περιοχή, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι τζιχαντιστές του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ (ΙΚΣ) «εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες» τουλάχιστον 127 χωρικούς και πιστούς μουσουλμάνους σε πέντε επιθέσεις από τον Μάρτιο.

Ο Νίγηρας είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπος με φονικές επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) στο νοτιοανατολικό του τμήμα.

Κατά την ACLED, η δράση των τζιχαντιστών είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 2.000 άνθρωποι στον Νίγηρα το 2025.

Τη χώρα κυβερνά ακόμη στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2023, με το στρατιωτικό πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ.

Ο επικεφαλής της χούντας στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί ασκεί πολιτική υπεράσπισης της «εθνικής κυριαρχίας» κι αποφάσισε να διώξει τους στρατιωτικούς της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που εμπλέκονταν σε αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Μαζί με τα άλλα δυο στρατιωτικά καθεστώτα των γειτόνων του Νίγηρα στο Σαχέλ, που πλήττονται επίσης από τη δράση τζιχαντιστών, προσέγγισε νέους εταίρους, ειδικά τη Ρωσία.

Ο Νίγηρας, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο εγκαθίδρυσαν τη συνομοσπονδία Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ) και σχημάτισαν κοινή αντιτζιχαντιστική δύναμη, με 5.000 άνδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

