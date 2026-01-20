Αγρίνιο: «O 50χρονος προκαλούσε και απειλούσε τον δράστη» κατέθεσε η σύζυγος του θύματος – Η φυγάδευσή της μετά την κηδεία και τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι Αρχές 

Στη δημοσιότητα ήρθε μέρος της κατάθεσης της συζύγου του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αγρινίου, ο οποίος δολοφονήθηκε από συγχωριανό και πρώην φίλο του. Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της 40χρονης γυναίκας για να πάρουν την κατάθεσή της. Σημειώνεται ότι θεωρείται πρόσωπο – κλειδί για την εξιχνίαση των αιτιών της υπόθεσης, καθώς όλα φαίνεται να έγιναν για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις”, φέρεται να είπε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι ο 44χρονος μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο έγκλημα, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο», που την φρόντιζε, την καταλάβαινε και την κατανοούσε.

Επίσης, εμφανίζεται να έχει πει πως ο σύζυγός της τον προκαλούσε και τον απειλούσε, μεταφέροντας όσα της εκμυστηρευόταν ο κατηγορούμενος.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δράστης μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν τον είχα ικανό να δολοφονήσει κανέναν. Είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε πραγματικά και που με φρόντιζε και έδειχνε να με κατανοεί. Ο κατηγορούμενος, μου έλεγε συνεχώς ότι ο σύζυγός μου τον προκαλούσε και τον απειλούσε. Το παιδί μου έχω στο μυαλό μου και πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει ο ψυχισμός του την απώλεια του πατέρα του. Λυπάμαι πολύ για όλα όσα έγιναν», φέρεται να κατέθεσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR.

Αγρίνιο: Φυγαδεύτηκε μετά την κηδεία η 40χρονη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Τρίτης η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο χωριό, υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ η σύζυγος του θύματος φυγαδεύτηκε αμέσως μετά την τελετή. Τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω της, με άλλους να την συμπονούν και άλλους να την κατηγορούν ανοιχτά.

Κάτοικοι του χωριού μιλούν για σοκ που έχει παραλύσει την τοπική κοινωνία, κάνοντας λόγο για δύο ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν φιλικές και συνεργατικές σχέσεις.

Τραγική φιγούρα στην όλη υπόθεση ο 13χρονος γιος του θύματος ο οποίος στην ευαίσθητη αυτή ηλικία βιώνει την αδόκητη απώλεια του πατέρα του, με τον πλέον βίαιο τρόπο. Στο πλευρό του η μητέρα του, αλλά και ο θείος του, ενώ αβάσταχτος είναι ο πόνος για τη μητέρα του θύματος.

Απολογείται την Τετάρτη ο δράστης

Ο 44χρονος δράστης θα απολογηθεί αύριο, Τετάρτη (21/1/2026) για τη δολοφονία του παιδικού φίλου του. Ο 44χρονος είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια του Μεσολογγίου την Κυριακή (18/1/2026), υπό δρακόντεια μέτρα, όπου και πήρε προθεσμία για απολογία για την Τετάρτη.

Ο 44χρονος υπενθυμίζεται ότι έχει ομολογήσει την πράξη του ενώ υποστήριξε ότι τον σκότωσε γιατί «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος». Όπως μεταδίδει το Star, o ίδιος φέρεται να δηλώνει σοκαρισμένος, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και ότι το περιστατικό δεν ήταν προμελετημένο.

Μέσω του συνηγόρου του, προβάλλεται και ο ισχυρισμός της άμυνας, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία από την αυτοψία των Αρχών.

Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία συνάντηση των δύο ανδρών: αν υπήρχε ραντεβού, αν στήθηκε ενέδρα και πώς βρέθηκαν και οι δύο οπλισμένοι με κυνηγετικές καραμπίνες.

Το χρονικό του φονικού στο Αγρίνιο

Όπως προκύπτει, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο 50χρονος βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής, όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο του δράστη να περνάει από το σημείο με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του και να τον ακολούθησε, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής τι μεσολάβησε μέχρι το μοιραίο περιστατικό.

Μόλις το αυτοκίνητο του 50χρονου σταμάτησε εκεί που βρισκόταν ο 44χρονος, εκείνος του έριξε μια φορά από μπροστά πυροβολώντας στο παρμπρίζ και ενώ το όχημα του θύματος έφυγε από την πορεία του, στη συνέχεια ο 44χρονος έριξε δύο φορές από πίσω.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, πατέρας ενός παιδιού, Κώστας Αλεξανδρής, δέχθηκε τους θανατηφόρους πυροβολισμούς στο οδικό τμήμα μεταξύ Λιθοβουνίου και Μεσάριστας. Το αυτοκίνητό του συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο για περίπου 70 μέτρα, προτού εκτραπεί από τον δρόμο και καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, καθώς όπως λένε ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους επειδή στην περιοχή υπάρχει ο φόβος για «βεντέτα».