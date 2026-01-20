Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η πρώτη αντίδραση της συζύγου του κοινοτάρχη – Παρούσα στην κηδεία με το παιδί της – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Σε βαρύ κλίμα κηδεύτηκε την Τρίτη στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος του χωριού, ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν παλιό του φίλο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
  • Η σύζυγος του θύματος, η οποία φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τραγωδία, ήταν παρούσα στην κηδεία δίπλα στο 13χρονο παιδί της, χωρίς να έχει μιλήσει δημόσια για όσα έχουν συμβεί.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος φέρεται να έχει δηλώσει ότι ο Κώστας την απειλούσε συνέχεια και πως “Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ψυχική υγεία του παιδιού μου”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία- δολοφονία- πρόεδρος

Σε βαρύ κλίμα κηδεύτηκε την Τρίτη στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος του χωριού, ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν παλιό του φίλο και όπως όλα δείχνουν, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Κλειδωμένη» στο σπίτι της η γυναίκα του 50χρονου θύματος

Η σύζυγος του κοινοτάρχη ήταν παρούσα στην κηδεία του, δίπλα στο 13χρονο παιδί της.

Η ίδια δεν έχει μιλήσει δημόσια για όσα έχουν συμβεί, ωστόσο η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις” έφερε στη δημοσιότητα τι φέρεται να έχει ισχυριστεί η ίδια, ενώ ρεπόρτερ της εκπομπής μετέδωσε πως ήταν όλη την ώρα δίπλα στο φέρετρο και έκλαιγε, σκυμμένη δίπλα από τον γιο της. Επιπλέον ανέφερε πως η γυναίκα λέει ότι την ενδιαφέρει το παιδί της, να μην πιστεύει ο κόσμος σε φήμες και να περιμένουν να βγει η αλήθεια.

“Είμαι συγκλονισμένη, ενημερώθηκα από τους συγγενείς μου για τον θάνατο του Κώστα. Ο Κώστας με απειλούσε συνέχεια το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι θα με σκοτώσει τόσο εμένα όσο και τον καθ’ ομολογίαν δράστη. Φοβόμουν για τη ζωή μου αλλά και τη ζωή του. Εγώ αγαπάω τον Σ… με φρόντιζε και με καταλάβαινε, με κατανοούσε. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια του Κώστα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ψυχική υγεία του παιδιού μου”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

Εθνική σύνταξη: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα ποσά

Επίδομα μητρότητας: Ποιοι πληρώνονται αύριο από τον e-ΕΦΚΑ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:48 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νάξος: Θρίλερ με πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

Συναγερμός στη Νάξο μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (20/1) ...
18:31 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω κακοκαιρίας.  Το Υπουργεί...
18:16 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Προβλέψεις για «ακραίο» επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη στην Αττική – Δείτε τους χάρτες

Επεισόδιο βροχόπτωσης που κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία) προβλέπεται την Τετάρτη (21/1...
17:49 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Χαλκιδική: Ένοχος και στο Εφετείο ο 59χρονος που πυροβόλησε την σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

Επέστρεψε στις φυλακές ο 59χρονος, ο οποίος πυροβόλησε την 30χρονη σύντροφό του τον Σεπτέμβριο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι