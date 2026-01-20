Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η πρώτη αντίδραση της συζύγου του κοινοτάρχη – Παρούσα στην κηδεία με το παιδί της – ΒΙΝΤΕΟ

Σε βαρύ κλίμα κηδεύτηκε την Τρίτη στο Λιθοβούνι Αγρινίου ο Κώστας Αλεξανδρής, ο 50χρονος πρόεδρος του χωριού, ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν παλιό του φίλο και όπως όλα δείχνουν, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η σύζυγος του κοινοτάρχη ήταν παρούσα στην κηδεία του, δίπλα στο 13χρονο παιδί της.

Η ίδια δεν έχει μιλήσει δημόσια για όσα έχουν συμβεί, ωστόσο η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις” έφερε στη δημοσιότητα τι φέρεται να έχει ισχυριστεί η ίδια, ενώ ρεπόρτερ της εκπομπής μετέδωσε πως ήταν όλη την ώρα δίπλα στο φέρετρο και έκλαιγε, σκυμμένη δίπλα από τον γιο της. Επιπλέον ανέφερε πως η γυναίκα λέει ότι την ενδιαφέρει το παιδί της, να μην πιστεύει ο κόσμος σε φήμες και να περιμένουν να βγει η αλήθεια.

“Είμαι συγκλονισμένη, ενημερώθηκα από τους συγγενείς μου για τον θάνατο του Κώστα. Ο Κώστας με απειλούσε συνέχεια το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι θα με σκοτώσει τόσο εμένα όσο και τον καθ’ ομολογίαν δράστη. Φοβόμουν για τη ζωή μου αλλά και τη ζωή του. Εγώ αγαπάω τον Σ… με φρόντιζε και με καταλάβαινε, με κατανοούσε. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια του Κώστα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ψυχική υγεία του παιδιού μου”.