Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Κλειδωμένη» στο σπίτι της η γυναίκα του 50χρονου θύματος

Η σύζυγος του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο φαίνεται να αποτελεί το πρόσωπο–«κλειδί» στην υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και άφησε πίσω της ένα παιδί στην εφηβεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Star, η γυναίκα κλήθηκε από την Ασφάλεια Μεσολογγίου για να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα του συζύγου της. Όταν έφτασε εκεί το μεσημέρι, την περίμενε όμως μια απρόσμενη συνάντηση, καθώς στο ίδιο κτίριο βρισκόταν κρατούμενος ο 44χρονος δράστης, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο αδερφός του.

Μπαίνοντας μέσα, η γυναίκα βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αδελφό του δράστη και για λίγα δευτερόλεπτα τα βλέμματα τους «πάγωσαν». Δεν ειπώθηκε καμία κουβέντα και ο ένας απλώς προσπέρασε τον άλλον.

Την προηγούμενη μέρα, αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί τη σύζυγο του θύματος στο σπίτι της και είχαν λάβει από εκείνη πολύωρη κατάθεση, ζητώντας λεπτομέρειες για τυχόν απειλές ή εντάσεις που μπορεί να υπήρχαν ανάμεσα στους δύο άνδρες. Η γυναίκα παραμένει κλεισμένη στο σπίτι και αποφεύγει κάθε επαφή, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόνο δύο ξαδέλφια του θύματος την επισκέπτονται.

Σήμερα αναμένεται ισχυρή αστυνομική παρουσία στην κηδεία, καθώς υπάρχει φόβος για ενδεχόμενη βεντέτα. Τραγική φιγούρα στην τελετή θα είναι ο 13χρονος γιος του θύματος, ο οποίος αυτές τις ημέρες παρακολουθείται από ψυχολόγο και θα βρεθεί και εκείνος στην κηδεία για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του.