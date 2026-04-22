Γαύδος: Με διμοιρίες ΜΑΤ η επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων κατασκευών στις παραλίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Πηγή: Zarpanews.gr

Με διμοιρίες ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες του Λαυρακά και του Άι Γιάννη. Πρόκειται για πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν τις αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της συλλογικότητας Gavdos Sea Front Collective  που υπερασπίζονται τη συμβολή των ανθρώπων που διαβιούν στις παραλίες στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

Αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

