Σεισμοί στη Βόρεια Εύβοια: Εικόνες από τις κατολισθήσεις και τις ζημιές σε σπίτια και μαγαζιά – Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτίριο

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Έντονη σεισμική ακολουθία αναστάτωσε το μεσημέρι της Κυριακής τη Βόρεια Εύβοια, με τρεις συνεχείς δονήσεις να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε πολλές περιοχές του νομού αλλά και στην Αττική.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στα 4,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή. Ο ισχυρότερος από αυτούς έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Την ίδια στιγμή καταγράφονται και προβλήματα σε περιοχές, καθώς υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, καταστήματα αλλά και εκκλησία.

Μιλώντας στο eviareporter, ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις σε δρόμους της περιοχής, κυρίως προς την Πλακιά και τη Δαφνούσα, ενώ κατέρρευσε και εγκαταλελειμμένο κτίριο.

«Υπό έλεγχο η κατάσταση. Οι ζημιές εντοπίζονται στην ίδια περιοχή που είχε πληγεί και πέρυσι. Βρισκόμαστε στο στάδιο της καταγραφής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διακόπηκε βάπτιση – Ζημιές σε εκκλησία

Ζημιές υπέστη και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι όπου γινόταν βάπτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω.