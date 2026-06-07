Μαντώ Γαστεράτου για την τηλεόραση: «Βίωσα δυσκολία μέσα σε αυτό το πλαίσιο – Δεν είχα τα εργαλεία να ανταπεξέλθω»

Για την εμπειρία της από την τηλεόραση μίλησε η Μαντώ Γαστεράτου, σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Μάλιστα, αναφερόμενη στην μικρή οθόνη, παραδέχτηκε ότι και η ίδια «δεν είχα τα εργαλεία να ανταπεξέλθω».

Σε ερώτηση για το αν βίωσε το κομμάτι της τοξικότητας στην τηλεόραση, η Μαντώ Γαστεράτου απάντησε πως: «Δεν θα πω ότι βίωσα καταστάσεις οι οποίες ήταν προσβλητικές, κακοποιητικές, κλπ».

«Όμως, βίωσα δυσκολία μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που αν θέλεις και εγώ από την μεριά μου, παίρνοντας την ευθύνη του εαυτού μου, δεν είχα τα εργαλεία να ανταπεξέλθω», υπογράμμισε αμέσως μετά.

Σε συνέντευξή της τον Απρίλιο του 2025, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η Μαντώ Γαστεράτου μιλώντας για την τηλεόραση, είχε εξομολογηθεί ότι: «Το κομμάτι της τηλεόρασης, είναι ένα κεφάλαιο στη ζωή μου το οποίο μου έχει δώσει πάρα πολλά. Συνεχίζω να το αγαπώ γιατί είναι κομμάτι και αυτό του εαυτού μου»