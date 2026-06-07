Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση σε απαράδεκτο σχόλιο που την αποκαλούσε «τέρας»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δέχτηκε ένα άκρως προσβλητικό σχόλιο για την εμφάνισή της, κάτω από μία ανάρτησή της στο TikTok. Η influencer απάντησε στο μήνυμα, και στη συνέχεια έκανε ένα Instagram story. 

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Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, γίνονται συχνά στόχοι για προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η influencer δέχτηκε ένα άκρως προσβλητικό σχόλιο στο TikTok που την αποκαλούσε «Τέρας πρησμένο πρόσωπο!!».
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν θέλησε να το αφήσει αναπάντητο, αναφέροντας πως: «Ρε πρέπει να είναι τυφλός κάποιος για να μην βλέπει πόσο κουκλάρα είμαι».

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Τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ανθρώπων, που γίνονται συχνά στόχοι για προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία έχει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο των social media, πριν από λίγες ώρες έκανε ένα νέο story στο προφίλ της στο Instagram, με το οποίο αποκάλυψε το πώς απάντησε σε χρήστη του TikTok που την προσέβαλε.

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Όπως φαίνεται, ένας χρήστης του TikTok, πήγε κάτω από ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και σχολιάζοντας με άκρως προσβλητικό τρόπο της εμφάνισή της, της έγραψε: «Τέρας πρησμένο πρόσωπο!!». 

Η influencer είδε το σχόλιο και δεν θέλησε να το αφήσει αναπάντητο, αναφέροντας πως: «Ρε πρέπει να είναι τυφλός κάποιος για να μην βλέπει πόσο κουκλάρα είμαι».

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Στη συνέχεια, ανέβασε σε story της στο Instagram, τόσο το μήνυμα που δέχτηκε όσο και την απάντηση που έδωσε.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

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