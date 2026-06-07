Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση σε απαράδεκτο σχόλιο που την αποκαλούσε «τέρας»

Τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ανθρώπων, που γίνονται συχνά στόχοι για προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία έχει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο των social media, πριν από λίγες ώρες έκανε ένα νέο story στο προφίλ της στο Instagram, με το οποίο αποκάλυψε το πώς απάντησε σε χρήστη του TikTok που την προσέβαλε.

Όπως φαίνεται, ένας χρήστης του TikTok, πήγε κάτω από ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και σχολιάζοντας με άκρως προσβλητικό τρόπο της εμφάνισή της, της έγραψε: «Τέρας πρησμένο πρόσωπο!!».

Η influencer είδε το σχόλιο και δεν θέλησε να το αφήσει αναπάντητο, αναφέροντας πως: «Ρε πρέπει να είναι τυφλός κάποιος για να μην βλέπει πόσο κουκλάρα είμαι».

Στη συνέχεια, ανέβασε σε story της στο Instagram, τόσο το μήνυμα που δέχτηκε όσο και την απάντηση που έδωσε.