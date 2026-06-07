Αθηνά Οικονομάκου: «Μόλις έμαθα να αγαπάω εγώ τον εαυτό μου πραγματικά, κατάλαβα τι σημαίνει και να σε αγαπάνε»

Καλεσμένη στο «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν η Αθηνά Οικονομάκου το Σάββατο 7 Ιουνίου. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε για την περίοδο που ο σύζυγός της, Μπρούνο Τσερέλα, ήρθε στη ζωή της, και προχώρησε σε μία πολύ συγκινητική εξομολόγηση.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε πως: «Γενικότερα νομίζω ότι ήμουν πολύ έτοιμη. Είχα αλλάξει ήδη πάρα πολύ εγώ τον τρόπο σκέψης μου στη ζωή μου, τις αποφάσεις μου τις αντιλήψεις μου. Οπότε ήμουν σε μία φάση που ούτως ή άλλως κοιτούσα προς τα εκεί.

Είχα αποφασίσει ότι δεν θέλω να ταλαιπωρώ άλλο τον εαυτό μου, και να αυτομαστιγώνομαι, και να αυτοκαταστρέφομαι, και να δημιουργώ καταστάσεις μέσα στις οποίες δεν περνώ ευχάριστα. Οπότε είχα αρχίσει να με προστατεύω σε όλα τα κομμάτια, δεν μιλάω μόνο στο προσωπικό, για να μην παρεξηγηθώ. Οπότε είχα αρχίσει λίγο να φροντίζω και να αγαπάω εγώ τον εαυτό μου».

«Ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή σε αυτό το κομμάτι»

Αμέσως μετά, η ηθοποιός και επιχειρηματίας είπε ότι: «Μόλις έμαθα να αγαπάω εγώ τον εαυτό μου πραγματικά, κατάλαβα τι σημαίνει και να σε αγαπάνε. Οπότε αποδέχτηκα το ότι κάποιος μπορεί να σε αγαπήσει πραγματικά, και να σε φροντίσει, και να νοιαστεί. Και αγάπησα περισσότερο και τα παιδιά μου, και την οικογένειά μου, και τους φίλους μου, και τη δουλειά μου, και άνοιξε ένας άλλος δρόμος».

«Οπότε ο Μπρούνο ήρθε σε μία τέτοια περίοδο της ζωής μου, που ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή σε αυτό το κομμάτι. Να δεχτώ την αγάπη που μπορεί να σου δώσει ένας άνθρωπος. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να αγαπάει, πραγματικά και ουσιαστικά, το ένιωσα κατευθείαν. Ένιωσα ότι υπάρχει μία αμοιβαιότητα σε αυτό το κομμάτι, μία σύνδεση που νομίζω ότι είναι πολύ σπάνια, μια ταύτιση σε πολλά επίπεδα…

Είναι ένας άνθρωπος που εκπέμπει τόση υγεία και τόσο φως, που λες “εδώ υπάρχει μία ασφάλεια, εδώ θέλω να κλειστώ και να μείνω εκεί και να μας προστατεύσω”», συνέχισε.