Κατερίνα Καινούργιου: Δείτε την τρυφερή φωτογραφία με την 2 μηνών κορούλα της

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της, Ξένια, μέσω Instagram, εκφράζοντας την ευτυχία της ως μητέρα. Η φωτογραφία απεικονίζει το χεράκι της μικρής να ακουμπά το δικό της, συνοδευόμενη από τη φράση «You & me».

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Κατερίνα Καινούργιου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της, Ξένια, μέσω Instagram.- Η παρουσιάστρια του Alpha δεν κρύβει την ευτυχία που νοιώθει φροντίζοντας τον καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.- Στη νέα ανάρτησή της στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία που αποτυπώνει το χεράκι της μικρής να ακουμπά το δικό της, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «You & me».

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Ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της, Ξένια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Καινούργιου μέσω Instagram.

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Η παρουσιάστρια του Alpha δεν κρύβει την ευτυχία που νοιώθει φροντίζοντας τον καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Στη νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια «διακριτική» φωτογραφία που δείχνει το χεράκι της μικρής να ακουμπά το δικό της, συνοδεύοντάς την με τη λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση: «You & me».

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Δείτε την φωτογραφία:

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