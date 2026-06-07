Κατερίνα Καινούργιου: Δείτε την τρυφερή φωτογραφία με την 2 μηνών κορούλα της

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Ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της, Ξένια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Καινούργιου μέσω Instagram.

Η παρουσιάστρια του Alpha δεν κρύβει την ευτυχία που νοιώθει φροντίζοντας τον καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Στη νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια «διακριτική» φωτογραφία που δείχνει το χεράκι της μικρής να ακουμπά το δικό της, συνοδεύοντάς την με τη λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση: «You & me».

Δείτε την φωτογραφία: