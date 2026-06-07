Χριστίνα Κοντοβά & Έβελυν Καζαντζόγλου: Παρέδωσαν μαθήματα στυλ στις κερκίδες του Roland Garros

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Tο Roland Garros δεν αποτελεί μόνο το απόλυτο αθλητικό ραντεβού του καλοκαιριού για τους φίλους του τένις, αλλά και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για υψηλής αισθητικής εμφανίσεις.

Αυτό το γνωρίζουν καλά η Χριστίνα Κοντοβά και η Έβελυν Καζαντζόγλου, οι οποίες ταξίδεψαν μέχρι το Παρίσι, μαγνήτισαν τα βλέμματα με τις στυλιστικές τους επιλογές και απέδειξαν πώς η ελληνική κομψότητα μπορεί να ξεχωρίσει ακόμα και σε μια διεθνή «πασαρέλα».

Οι δυο τους απόλαυσαν τον αγώνα και το διασκέδασαν πραγματικά βλέποντας από κοντά τους κορυφαίους παίκτες τένις στον κόσμο.

Η Χριστίνα Κοντοβά επέλεξε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και μινιμαλιστικού στυλ look, βασισμένο σε λινό κοστούμι που αποπνέει καλοκαιρινή κομψότητα και άνεση. Οι λεπτομέρειες στο σύνολό της έδιναν έναν πιο μοντέρνο τόνο, ενώ τα λευκά γυαλιά ηλίου πρόσθεσαν ένα καθαρό, φωτεινό στοιχείο στο πρόσωπο.

Από την άλλη πλευρά, η Έβελυν Καζαντζόγλου κινήθηκε σε ένα πιο oversized summer styling. Η λευκή maxi φούστα έδωσε ροή και θηλυκότητα στο look, ενώ το χακί πουκάμισο πρόσθεσε μια πιο urban και ανεπιτήδευτη διάθεση. Το layering του outfit ενισχύθηκε με ριγέ μπλουζάκι, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον mix & match μοτίβων και υφών, ενώ τα μαύρα γυαλιά ηλίου ολοκλήρωσαν την εμφάνιση με έντονο fashion attitude. Οι μπότες, σε πιο edgy ύφος, έσπασαν την καλοκαιρινή «αθωότητα» του συνόλου και πρόσθεσαν χαρακτήρα.

Στον αντίποδα, η Έβελυν Καζαντζόγλου προτίμησε ένα πιο χαλαρό, oversized summer styling με modern στοιχεία. Η εντυπωσιακή λευκή maxi φούστα της χάριζε κίνηση, ενώ το χακί πουκάμισο έδινε μια πιο casual, πόλης αίσθηση. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν το ριγέ τοπ μέσα από το πουκάμισο, δημιουργώντας ένα fresh παιχνίδισμα με τις υφές. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα ζευγάρι military-style μπότες, που έδωσαν έναν πιο ροκ και ανατρεπτικό τόνο στο σύνολο.

Δείτε φωτογραφίες: