Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η μετάβαση της Συρίας και η εύθραστη σταθερότητα – Η θέση της Ελλάδας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέτασε την κατάσταση στη Συρία, εν μέσω αναφορών για ισραηλινό πλήγμα σε κατεχόμενες περιοχές, αλλά και για σχέδια δημιουργίας πολυεθνικού αγωγού πετρελαίου με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το ενδεχόμενο κλείσιμο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων ανεξάρτητων ερευνητών του ΟΗΕ, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι η κατάσταση ασφαλείας στη νότια Συρία παραμένει εύθραυστη. Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τη Δαμασκό στα τέλη της εβδομάδας, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλώντας στη συνεδρίαση τόνισαν ότι η πολιτική μετάβαση της χώρας έχει φτάσει σε ένα θεσμικό ορόσημο με τη σύσταση της Λαϊκής Συνέλευσης και του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ωστόσο, αν και έχουν σημειωθεί βελτιώσεις, οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν τεράστιες και δεν καλύπτονται επαρκώς. Τα κράτη-μέλη του ΣΑ ΟΗΕ ζήτησαν διαρκή διεθνή υποστήριξη, προειδοποιώντας ότι η ανασφάλεια, που οφείλεται εν μέρει στη στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στη χώρα, απειλεί την οικονομική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ περίπου 15,6 εκατομμύρια άνθρωποι – σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Συρίας – χρειάζονται βοήθεια, ενώ 5,5 εκατομμύρια παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση στη Συρία ζητά η Ελλάδα

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς, Αγ. Μπαλτά, κατά την τοποθέτηση της τόνισε ότι η νέα Λαϊκή Συνέλευση πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της συριακής κοινωνίας και να απολαμβάνει ευρεία νομιμοποίηση.

Ανέφερε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αγνοουμένων — κάτι που αποτελεί κλειδί για τη συμφιλίωση και την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων.

Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η κατάσταση ασφάλειας παραμένει εύθραυστη, ένα χρόνο μετά τα επεισόδια βίας στη Σουέιντα και τη βομβιστική επίθεση στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό και ζήτησε διαρκή διεθνή δέσμευση για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη, εν μέσω επείγουσων ανθρωπιστικών αναγκών.

«Σε μια συγκυρία κατά την οποία οι εντάσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, είναι σημαντικότερο από ποτέ να διαφυλαχθεί η σταθερότητα της Συρίας. Μια ειρηνική, κυρίαρχη και σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον του λαού της και συμβάλλει στην ασφάλεια ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως μια πολιτική μετάβαση υπό συριακή ηγεσία και ευθύνη, η οποία πρέπει να είναι πραγματικά συμπεριληπτική, αξιόπιστη και βιώσιμη», ανέφερε η κ. Μπαλτά.

Νέοι θεσμοί και δεσμεύσεις για τη μεταβατική περίοδο

Ο Σύρος Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης, Ι. Ολαμπί, ανέφερε ότι για χρόνια, το Συμβούλιο συνεδρίαζε για να συζητήσει την κατάσταση στη Συρία «όσο αυτή βρισκόταν κάτω από τα ερείπια».

Όπως ανέφερε, η πρώτη Σύνοδος της Λαϊκής Συνέλευσης συγκέντρωσε γυναίκες και άνδρες από διάφορες επαρχίες της Συρίας, μεταξύ των οποίων: αποστάτες του προηγούμενου καθεστώτος που είχαν επιβιώσει από τις φυλακές του, προσωπικότητες του τουριστικού κλάδου, τοπικούς αξιωματούχους, άτομα με αναπηρίες, θύματα, εργαζόμενες γυναίκες και επαγγελματίες.

Συγκροτήθηκε επίσης το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με επτά μέλη, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες.

«Οι βασικοί πυλώνες για την οικοδόμηση των κρατικών θεσμών κατά τη μεταβατική φάση έχουν ολοκληρωθεί», τόνισε.

Όσον αφορά τα «οδυνηρά» γεγονότα του περασμένου Ιουλίου στη Σουέιντα, επανέλαβε προς τις οικογένειες των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των Δρούζων και των Βεδουίνων ότι η «διαδικασία λογοδοσίας των υπευθύνων για τις παραβιάσεις έχει ξεκινήσει».

Αυτό, ανέφερε ο κ. Ολαμπί, περιλαμβάνει τη διασφάλιση της επιστροφής των εκτοπισμένων στα σπίτια τους και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών τους στην εκπαίδευση.

Στήριξη σε μια σταθερή Συρία – Παραμένουν οι ανησυχίες για ISIS και Ιράν

H Aναπλ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, πρέσβης Τάμι Μπρους, τόνισε ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πρόθεσή του να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό της Συρίας ως κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας.

«Μια σταθερή και ενωμένη Συρία, που βρίσκεται σε ειρήνη με τον εαυτό της και με τους γείτονές της, θα ενισχύσει την ειρήνη και την ασφάλεια για τον συριακό λαό και για τους λαούς της περιοχής — και πέραν αυτής», ανέφερε.

Χαρακτήρισε τον ISIS «σημαντική απειλή» για τη Συρία και την περιοχή, καταδικάζοντας έντονα τις επιθέσεις της οργάνωσης στις 7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, και στις 2 Ιουλίου αντίστοιχα.

Καταδίκασε επίσης την επίθεση του Ιράν στη νότια Συρία την περασμένη εβδομάδα, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να διακινήσει λαθραία drones και εξαρτήματα πυραύλων μέσω της Συρίας προς τη Χεζμπολάχ.