ΟΗΕ: Ανησυχία Γκουτέρες για την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν και τις επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και για τις επιπτώσεις της κρίσης σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η ανησυχία του εστιάζει ειδικότερα στις επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών σε Ιράν, Κουβέιτ και άλλες χώρες της περιοχής, τις οποίες χαρακτήρισε απαράδεκτες και ζήτησε να σταματήσουν άμεσα.

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Διεθνή Νέα

Αντόνιο Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
  • Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη γίνει αισθητές σε χώρες της περιοχής, ενώ ο Γκουτέρες ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στο Ιράν, μεταξύ των οποίων πυρηνικός σταθμός και μονάδα αφαλάτωσης.
  • Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ μετέφερε το μήνυμα του γενικού γραμματέα ότι «τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

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Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με τον Ντουζαρίκ, οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη γίνει αισθητές σε χώρες της περιοχής, όπως το Ιράν, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, η Συρία, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Γκουτέρες εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε πολιτικές υποδομές στο Ιράν, μεταξύ των οποίων πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής υπό κατασκευή και μονάδα αφαλάτωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του και για επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ μετέφερε το μήνυμα του γενικού γραμματέα ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

«Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μεταφέροντας τη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες.

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