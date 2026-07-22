ΟΗΕ: Ανησυχία Γκουτέρες για την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν και τις επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή

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Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με τον Ντουζαρίκ, οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη γίνει αισθητές σε χώρες της περιοχής, όπως το Ιράν, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, η Συρία, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Γκουτέρες εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε πολιτικές υποδομές στο Ιράν, μεταξύ των οποίων πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής υπό κατασκευή και μονάδα αφαλάτωσης.

Spokesman for the Secretary-General of the UN Stephane Dujarric: 🔴Secretary-General will travel to Syria later this week at the invitation of the government of Syria. In Damascus, he will meet with President Ahmed Al-Sharaa, as well as other government officials including the… pic.twitter.com/oRKiKTvx5u — Arab News (@arabnews) July 21, 2026

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του και για επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ μετέφερε το μήνυμα του γενικού γραμματέα ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

«Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μεταφέροντας τη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες.