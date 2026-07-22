Γουιάνα: Στους 53 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο του MV Barima στη Γουιάνα

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Ο απολογισμός των θυμάτων από το ναυάγιο του πορθμείου MV Barima στα ανοιχτά της Γουιάνας αυξήθηκε στους 53 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της κυβέρνησης της χώρας.

Η προηγούμενη ανακοίνωση της κυβέρνησης στην Τζόρτζταουν έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες από τους συνολικά 179 ανθρώπους.

At least 53 people died after a ferry capsized off Guyana’s coast over the weekend, the government said Tuesday.https://t.co/OemcL6Imsj — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) July 21, 2026

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.