Χέγκσεθ: Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ανέρχεται πλέον στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση. Η εκτίμηση περιλαμβάνει επιχειρησιακές δαπάνες και αναμενόμενα κόστη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, χωρίς να εξηγείται ο τρόπος υπολογισμού, ενώ ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη έχει αυξηθεί σε 17, με έναν ακόμη νεκρό να αναμένεται.

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Διεθνή Νέα

Χέγκσεθ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα 37,5 δισ. δολάρια ανέρχεται μέχρι σήμερα το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, ποσό αυξημένο κατά περίπου 8 δισ. δολάρια από προηγούμενη εκτίμηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.
  • Ο πόλεμος άρχισε την 28η Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, με το κόστος να ανερχόταν σε 11,3 δισεκ. δολάρια για τις πρώτες έξι ημέρες, σύμφωνα με πηγή του Reuters.
  • Ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το Σαββατοκύριακο, ενώ έχουν τραυματιστεί κάπου 430 στρατιωτικοί, σύμφωνα με υπολογισμούς του Πενταγώνου.

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Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται μέχρι σήμερα το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την ενημέρωση της Γερουσίας.

Η νέα εκτίμηση είναι κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερη από το ποσό που είχε αναφέρει προηγουμένως ο Αμερικανός υπουργός.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στη Γερουσία ότι η εκτίμηση περιλαμβάνει μέρος των επιχειρησιακών δαπανών και αναμενόμενα κόστη έως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πώς υπολογίστηκε το συγκεκριμένο ποσό.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην κυβέρνηση Τραμπ δήλωνε στις αρχές Μαρτίου πως υπολογιζόταν ότι τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, ο οποίος άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, το κόστος ανερχόταν σε 11,3 δισεκ. δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του υπουργού Χέγκσεθ, ο οποίος πήγε σε επιτροπή της Γερουσίας αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις μαζί με τον αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων πτέραρχο Νταν Κέιν, όπου απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτόν τον μήνα.

Επισήμως, ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προεξοφλούν πως λείψανα που βρέθηκαν σε βάση στην Ιορδανία η οποία χτυπήθηκε ανήκουν σε δέκατο όγδοο νεκρό μέλος τους. Πάντα κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, έχουν επίσης τραυματιστεί κάπου 430 στρατιωτικοί, περίπου εκατό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς ελαφριά.

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