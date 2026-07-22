Κουβέιτ: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αναχαίτιση εχθρικών drones

Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μετά από ιρανικές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν οφείλονταν στην επιτυχή αναχαίτιση των drones, με τις στρατιωτικές αρχές να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Κουβέιτ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τις ιρανικές επιθέσεις.
  • Οι εκρήξεις που ακούστηκαν οφείλονταν στην επιτυχή αναχαίτιση των drones από τα συστήματα αεράμυνας.
  • Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τις ιρανικές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εκρήξεις που ακούστηκαν οφείλονταν στην επιτυχή αναχαίτιση των drones από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ