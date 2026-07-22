Κουβέιτ: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αναχαίτιση εχθρικών drones

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Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τις ιρανικές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εκρήξεις που ακούστηκαν οφείλονταν στην επιτυχή αναχαίτιση των drones από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Al Jazeera