Συναγερμός στο Ιράν: Κάτοικοι αναφέρουν εκρήξεις στην πόλη Μαχσάχρ

Κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρά εκρήξεων αναφέρθηκαν στην πόλη Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν.
  • Οι αναφορές προέρχονται από κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
  • Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

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Κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

Πηγή: Al Jazeera

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