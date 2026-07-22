Συναγερμός στο Ιράν: Κάτοικοι αναφέρουν εκρήξεις στην πόλη Μαχσάχρ

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Κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

BREAKING: Explosions reported in Iran’s Mahshahr, according to the Fars news agency 🔴 LIVE updates: https://t.co/8oIn015UQd pic.twitter.com/vQYp4jasqR — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 21, 2026

Πηγή: Al Jazeera