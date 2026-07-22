Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

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Νεκρός βρέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεκρός εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για ώρες χωρίς αποτέλεσμα.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



