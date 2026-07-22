Συναγερμός στο Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε Μαχσάχρ, Ταμπρίζ, Μπουσέρ και Σιρίκ – Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

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Κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

BREAKING: Explosions reported in Iran’s Mahshahr, according to the Fars news agency 🔴 LIVE updates: https://t.co/8oIn015UQd pic.twitter.com/vQYp4jasqR — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 21, 2026

Εκρήξεις σε Ταμπρίζ, Μπουσέρ και Σιρίκ

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν TASNIM αναφέρει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη σε τμήματα του Μπουσέρ. Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν επίθεση των ΗΠΑ σε δύο τοποθεσίες.

Λίγο αργότερα, το FARS ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις γύρω από το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.

The United States, through Kuwait, are currently launching missiles into the following Iranian regions: Bushehr, Tabriz, Behbahan, Khuzestan Qeshm Island, Mahshahr and Bandar Abbas. Air defenses have also been activated in Tehran. pic.twitter.com/HP4BXWdGJP — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) July 21, 2026

Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, η ιρανική εφημερίδα Nour News μετέδωσε ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση «εχθρικών» επιθέσεων.

Air defense systems remain active in the skies over Tehran. pic.twitter.com/vsgmbWtqzH — World Source News (@Worldsource24) July 22, 2026

Πηγή: Al Jazeera