Συναγερμός στο Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε Μαχσάχρ, Ταμπρίζ, Μπουσέρ και Σιρίκ – Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

Αναφορές κάνουν λόγο για σειρά εκρήξεων σε διάφορες πόλεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Μαχσάχρ, Ταμπρίζ, Μπουσέρ και Σιρίκ. Ταυτόχρονα, η αεράμυνα της Τεχεράνης ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση «εχθρικών» επιθέσεων, με αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επίθεση των ΗΠΑ σε δύο τοποθεσίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
  • Παράλληλα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε Ταμπρίζ, Μπουσέρ και Σιρίκ, με αρχικές εκτιμήσεις να υποδεικνύουν επίθεση των ΗΠΑ σε δύο τοποθεσίες.
  • Την ίδια ώρα, η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση «εχθρικών» επιθέσεων.

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Κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα.

Εκρήξεις σε Ταμπρίζ, Μπουσέρ και Σιρίκ

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν TASNIM αναφέρει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη σε τμήματα του Μπουσέρ. Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν επίθεση των ΗΠΑ σε δύο τοποθεσίες.

Λίγο αργότερα, το FARS ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις γύρω από το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.

Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, η ιρανική εφημερίδα Nour News μετέδωσε ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση «εχθρικών» επιθέσεων.

Πηγή: Al Jazeera

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