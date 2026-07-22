Χίος: Το νησί τιμά σήμερα την Αγία Μαρκέλλα – Τα συγκλονιστικά μαρτύρια που πέρασε

Η Χίος τιμά στις 22 Ιουλίου την Πολιούχο του νησιού, Αγία Μαρκέλλα την Παρθενομάρτυς τη Χιοπολίτιδα. H Αγία Mαρκέλλα είναι Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και πολιούχος της Χίου.

Γεννήθηκε και έζησε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα στη Βολισσό της Χίου.

Ανατράφηκε ως Χριστιανή από τη μητέρα της, παρόλο που ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης. Σε νεαρή ηλικία, η μητέρα της πέθανε και η Μαρκέλλα συνέχισε να μελετά την Καινή Διαθήκη, να προσεύχεται στο Θεό και να ζει μια ζωή σύμφωνα με αυτά που της είχε διδάξει.

Περίπου στα δέκατα όγδοα γενέθλιά της, ο πατέρας της την ανάγκασε με πολύ σκληρό τρόπο και με απειλές να γίνει ειδωλολάτρης. Φοβισμένη, διέφυγε στα κοντινά βουνά και κρύφτηκε σε έναν θάμνο. Ο πατέρας της την βρήκε, με τη βοήθεια ενός βοσκού και έβαλε φωτιά στο θάμνο για να την αναγκάσει να παρουσιαστεί.

Η Μαρκέλλα έτρεξε στη θάλασσα για να σωθεί αλλά ο πατέρας της την στόχευσε με το τόξο του και με ένα βέλος την πλήγωσε. Το αίμα της Αγίας έβαψε τους βράχους και αυτή την ημέρα, την ημέρα της εορτής της, το αίμα της γίνεται ορατό σε αυτούς τους βράχους.

Όταν τραυματίστηκε, προσευχήθηκε στον Ιησού Χριστό, να την κρύψει. Ένας βράχος άνοιξε και έκρυψε το σώμα της μέσα, αλλά όχι το κεφάλι της. Ο πατέρας της την αποκεφάλισε και έριξε το κεφάλι στη θάλασσα, το οποίο βγήκε στην παραλία της Κώμης.

Ο βράχος αυτός αναβλύζει έως τις μέρες μας Αγίασμα. Μαρτυρίες πιστών αναφέρουν, ότι η εικόνα της είναι θαυματουργή και πως όταν ο ιερέας στις 22 Ιουλίου, που εορτάζεται η μνήμη της, διαβάζει την παράκληση το νερό της θάλασσας βράζει και σταματά όταν τελειώσει. Την ημέρα αυτή γίνεται μεγάλο πανηγύρι και εκατοντάδες προσκυνητές έρχονται όχι μόνο από το νησί αλλά και από όλο τον κόσμο.