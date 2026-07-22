ΗΠΑ: Η «βολική» κόντρα Τραμπ – Μαμντάνι για τον Νετανιάχου – Πώς ένα ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ προκαλεί ρήγμα στο «bromance» μεταξύ τους

Η επικείμενη επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη εξελίσσεται σε ένα σκηνικό πολιτικής έντασης. Ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, μπορεί να αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν έχει τη νομική αρμοδιότητα να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, όμως η απαίτησή του να το πράξει ο Λευκός Οίκος άνοιξε την πόρτα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μια υπολογισμένη επίθεση.

Αυτή η διαμάχη, ελάχιστα αφορά τη διεθνή δικαιοσύνη και πολύ περισσότερο τα εσωτερικά ρήγματα των Δημοκρατικών, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Υπαναχώρηση Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι δήλωσε την Τρίτη ότι το γραφείο του στερείται της εξουσίας να συλλάβει τον Νετανιάχου, όταν εκείνος επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη αργότερα φέτος για την ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, κάλεσε τον Τραμπ να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου (ΔΠΔ).

Σε βίντεο διάρκειας δύο λεπτών που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μαμντάνι υπαναχώρησε από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις περί σύλληψης του Νετανιάχου, δηλώνοντας: «Η διοίκησή μου εξέτασε κάθε διαθέσιμη οδό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για να διαπιστώσει εάν η πόλη της Νέας Υόρκης θα μπορούσε να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε περίπτωση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ερχόταν εδώ».

«Είναι σαφές ότι δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική αυθεντία για την επιβολή αυτού του εντάλματος. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο, διαθέτει, και την καλώ να προσχωρήσει στο ΔΠΔ και να εκτελέσει το ένταλμα», εξήγησε.

«Και θέλω να είμαι εξίσου σαφής: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στην πόλη της Νέας Υόρκης, όπως δεν είναι και κανένας άλλος ασύλληπτος εγκληματίας πολέμου».

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026



Ο Μαμντάνι, σοσιαλιστής και επικριτής του Ισραήλ που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «αρχιτέκτονα της γενοκτονίας», επικαλούμενος καταγγελλόμενα εγκλήματα στη Γάζα, όπως τη δολοφονία χιλιάδων Παλαιστινίων, την παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη στοχοποίηση νοσοκομείων.

«Οποιοσδήποτε, με τα μάτια του, με την καρδιά του, με τη συνείδησή του, οφείλει να αναγνωρίσει την καταστροφή που έχει προκαλέσει και να κατανοήσει ότι η θέση του είναι ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε το Σάββατο στο podcast «The Interview» των New York Times, ο Μαμντάνι σημείωσε: «Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

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Η παρέμβαση Τραμπ και η αντίδραση του Ισραήλ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου το 2024 για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τον πόλεμο στη Γάζα — κατηγορίες που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, που ιδρύθηκε το 2002.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευσε να υπερασπιστεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό μέσω της πλατφόρμας Truth Social, καθιστώντας σαφές πως δεν πρόκειται να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί, με κανέναν τρόπο, μορφή ή τύπο, όσο βρίσκεται στις ΗΠΑ», ξεκαθάρισε.

«Μάχεται ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκοτώσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και έχει περάσει τα τελευταία 47 χρόνια σκοτώνοντας Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους. Οι μόνοι που πρέπει να συλληφθούν είναι οι άνθρωποι που οδηγούν το Ιράν σε αυτόν τον πρωτοφανή σπιράλ θανάτου και καταστροφής, κάτι που έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια από προηγούμενους Προέδρους!», κατέληξε.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απάντησε την Κυριακή με ανάρτηση στο X, αποκαλώντας το ΔΠΔ «εικονικό δικαστήριο» και το ένταλμα σύλληψης «ανυπόστατο».

«Ο Μαμντάνι φαίνεται να ενδιαφέρεται να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τις δικές του ανοησίες, επιτιθέμενος στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους και της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή».

Γιατί Τραμπ και Μαμντάνι «διψούν» για αυτή τη μάχη

Αν και οι δύο άνδρες είχαν είχαν επιδείξει σε προηγούμενες συναντήσεις τους στο Λευκό Οίκο σχετική «οικειότητα» μεταξύ τους, η αντιπαράθεση αυτή προσφέρει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο και στις δύο πλευρές, καθιστώντας τη σύγκρουση πολύ πιο σημαντική από το ίδιο το αποτέλεσμα.

Για τον Μαμντάνι, η επιμονή στη σκληρή γραμμή κατά του Ισραήλ ικανοποιεί την προοδευτική βάση που τον εξέλεξε και εδραιώνει την επιρροή του ως εθνικής εμβέλειας πολιτικού προσώπου, την ώρα που μεταβαίνει από την αμφισβήτηση του κατεστημένου στη διακυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει κάθε λόγο να συντηρεί αυτή τη διαμάχη, εφαρμόζοντας μια δοκιμασμένη εκλογική στρατηγική ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Μαμντάνι ως το «πρόσωπο» των Δημοκρατικών

Όπως έκανε στο παρελθόν με την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και τον Μπέρνι Σάντερς, ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον σοσιαλιστή δήμαρχο ως μεταφορά για ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα, παρουσιάζοντάς το στους Αμερικανούς ως «ακραίο» και εκτός πραγματικότητας.

Αλλαγή ατζέντας από την οικονομία

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χειρισμούς του Τραμπ στο μέτωπο της οικονομίας και της ακρίβειας, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει να μετατοπίσει τη συζήτηση σε ιδεολογικές και πολιτισμικές διαμάχες.

Διεύρυνση της εκλογικής του βάσης

Η υπεράσπιση του Ισραήλ συσπειρώνει τους συντηρητικούς, προσελκύει παραδοσιακούς Ρεπουμπλικάνους που είχαν αποστασιοποιηθεί, ενώ παράλληλα ανοίγει παράθυρο προσέγγισης με Εβραίους ψηφοφόρους που παραδοσιακά στήριζαν τους Δημοκρατικούς.

Παράλληλα, ο Τραμπ εκμεταλλεύεται το ήδη υπαρκτό ρήγμα στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Διχασμένοι οι Δημοκρατικοί

Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή εσωτερική σύγκρουση. Από τη μία πλευρά, προοδευτικοί υποψήφιοι, όπως ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν, συνδέουν τη βοήθεια προς το Ισραήλ με την οικονομική καθημερινότητα των Αμερικανών.

«Θέλω τα δολάρια των φόρων μου που δαπανώνται εδώ στο Μίσιγκαν να παρέχουν σχολεία στο Μίσιγκαν, να χτίζουν υγειονομική περίθαλψη στο Μίσιγκαν, να επενδύουν στο Μίσιγκαν, παρά να στέλνονται στο εξωτερικό για να σκοτώνουν Παλαιστίνιους λόγω γενοκτονιών και απαρτχάιντ», δήλωσε.

Από την άλλη πλευρά, μετριοπαθείς Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι η σκληρή αντι-ισραηλινή ρητορική αγγίζει τα όρια του αντισημιτισμού και θέτει σε κίνδυνο έναν κρίσιμο σύμμαχο.

Ο γερουσιαστής της Πενσυλβάνια, Τζον Φέτερμαν, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του λέγοντας: «Κοιτάξτε τι είδος ανθρώπων έχουμε εκλέξει στις προκριματικές εκλογές, όχι απλά προ-Παλαιστίνιους, αλλά έντονα, έντονα αντι-Ισραηλινούς».

Την ίδια στιγμή, η βουλευτής Χέιλι Στίβενς, αντίπαλος του Ελ-Σαγέντ, επιχειρεί να εκφράσει τη μεσαία γραμμή του κόμματος. «Μπορώ να πω ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπάρχει ειρηνικά δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης και στη Γάζα. Είναι πολύ σαφές ότι ο κ. Νετανιάχου δεν μας έχει κάνει πιο ασφαλείς, δεν μας έχει φέρει πιο κοντά στην ειρήνη και έχει θέσει σε κίνδυνο τους Εβραίους εδώ στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε πρόσφατα.

Αυτός ο διχασμός -που πλέον εκτείνεται από τις προκριματικές των ενδιάμεσων εκλογών μέχρι τις πρώτες ζυμώσεις για το προεδρικό χρίσμα του 2028- δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ την τέλεια ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τη διαμάχη με τον Μαμντάνι ως «σφήνα» για να διασπάσει οριστικά τους αντιπάλους του.