Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου αν μεταβεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι εξετάζει το κατά πόσο υπάρχει νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εφόσον μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι θεωρεί πως «η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη», χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία πολέμου» που καταζητείται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν διαθέτει την αρμοδιότητα να διατάξει τη σύλληψη ενός εν ενεργεία ξένου ηγέτη και πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης για το ζήτημα.

«Θα κάνουμε ό,τι επιτρέπει ο νόμος στη Νέα Υόρκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, απέρριψε τις δηλώσεις του δημάρχου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να «τροφοδοτήσει την εχθρότητα και να κυνηγήσει τα πρωτοσέλιδα επιτιθέμενος στο κράτος του Ισραήλ».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί κανονικά στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μιλήσει με υπερηφάνεια ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και θα παρουσιάσει στον κόσμο την αλήθεια του Ισραήλ, καθώς και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του να υπερασπίζεται τους πολίτες του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, υποστηρίζοντας πως «κατά βάθος μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Mamdani is failing to govern New York. Instead of focusing on his responsibilities as mayor and confronting the rising wave of antisemitism in his city, he has chosen to incite hostility and generate headlines by attacking the State of Israel. It will not change a thing. Israeli… pic.twitter.com/kyHW6Yz1CA — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) July 18, 2026

Το ένταλμα του ΔΠΔ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ» και έχει καταγγείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ως «γενοκτονία», ενώ έχει επίσης δηλώσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στον αντισημιτισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.