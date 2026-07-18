Ισραήλ: Ανοίγει ο δρόμος για χρήση κροκοδείλων σε φυλακές με επίκληση λόγων ασφαλείας

Η κυβέρνηση του Ισραήλ άνοιξε τον δρόμο για τη χρήση κροκοδείλων του Νείλου σε εγκαταστάσεις κράτησης, μετά από απόφαση της υπουργού Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ίντιτ Σίλμαν, να κατατάξει το συγκεκριμένο είδος στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία».

Η απόφαση χαιρετίστηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είχε προτείνει ήδη από τον Δεκέμβριο τη χρήση κροκοδείλων ως μέσου αποτροπής αποδράσεων Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να αποδράσεις; Σκέψου το δυο φορές», είχε γράψει πρόσφατα σε ανάρτησή του στο Facebook, την οποία συνόδευε εικόνα δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη που τον απεικόνιζε να κρατά έναν κροκόδειλο από λουρί.

Η λεζάντα της εικόνας ανέφερε: «Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους!».

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13, η Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε εκφράσει αντιρρήσεις για το σχέδιο.

Ωστόσο, ο κανονισμός που τέθηκε πλέον σε ισχύ προβλέπει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου, οι οποίοι μέχρι σήμερα θεωρούνταν άγρια ζώα, μπορούν να εκτρέφονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να διατηρούνται από φορέα ασφαλείας, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Φύσης και Πάρκων, ενώ η κατοχή τους θα πρέπει να κρίνεται αναγκαία από την υπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπεν Γκβιρ σχεδιάζει να αναπτύξει κροκόδειλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ, στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η αναφορά στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Αντίστοιχες πρακτικές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα κέντρο κράτησης μεταναστών σε περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες, το οποίο είχε γίνει γνωστό με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης έχει έκτοτε κλείσει.