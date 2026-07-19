ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία

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Διεθνή Νέα

Ιράν-ΗΠΑ
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Νέα πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις εντάσσονται στην αμερικανική στρατηγική για τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η CENTCOM υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να «τιμωρήσουν γρήγορα» δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τις οποίες κατηγορεί για την επίθεση στην Ιορδανία που κόστισε τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιωτικούς το προηγούμενο βράδυ.

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»

«Πολύ λυπηρό γεγονός» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία.

«Δεν μας αρέσει να το βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι στην υπηρεσία της χώρας μας», δήλωσε, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιτρέψουν ποτέ» στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται μάλιστα να είπε ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν.

Κατάρριψη drone με εκρηκτικά κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω νέας επίθεσης με drones κατά της πόλης, προκαλώντας συναγερμό στις αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Αμερικανικά πλήγματα σε Σιρίκ και Χατζιαμπάντ

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις κοντά στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για ζημιές σε οικιστικές ή εμπορικές υποδομές.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα και σε περιοχή κοντά στην πόλη Χατζιαμπάντ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

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