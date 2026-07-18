Συγκροτήθηκε η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – Δείτε τα ονόματα

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ακολούθησε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων.
Την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά):
1. Γκαρά Αναστασία – Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
2. Δούρου Ρένα – Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας
3. Λαμπρίδης Χρήστος – Πολιτικός Σχεδιασμός
4. Μελίδης Δημήτρης – Εκπρόσωπος Τύπου
5. Μπουλέκος Γιάννης – Πολιτικός Σχεδιασμός
6. Παναγιωτόπουλος Γιώργος – Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας
7. Παππάς Νίκος – Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
8. Πολάκης Παύλος – Στρατηγικός Σχεδιασμός
9. Χατζησάββας Μάρκος – Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα