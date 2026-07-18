ΣΥΡΙΖΑ: Η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας

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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ