Reuters: Η Trump Media ζήτησε έως και 100.000 δολάρια τον μήνα για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ

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Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτικές εταιρείες, hedge funds και traders της Wall Street έως και 100.000 δολάρια τον μήνα για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η Trump Media & Technology Group (TMTG), ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας Truth Social, φέρεται επίσης να πρότεινε μειωμένο πακέτο συνδρομής ύψους 60.000 δολαρίων τον μήνα, υπό την προϋπόθεση τριετούς συμβολαίου.

Η νέα υπηρεσία Truth API

Την Πέμπτη η εταιρεία παρουσίασε επίσημα το Truth API, μια επί πληρωμή υπηρεσία παροχής δεδομένων που θα επιτρέπει σε τράπεζες και χρηματοοικονομικές εταιρείες να λαμβάνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα τις αναρτήσεις από τους δέκα λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social.

Η TMTG δεν ανακοίνωσε επίσημα την τιμολόγηση της υπηρεσίας, ωστόσο ανέφερε ότι έχει ήδη εξασφαλίσει πελάτες ενόψει της έναρξης λειτουργίας της την 1η Αυγούστου.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να εισέλθει στην αγορά αδειοδότησης δεδομένων, δημιουργώντας μια νέα πηγή εσόδων.

Οι αναρτήσεις του Τραμπ επηρεάζουν τις αγορές

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επανειλημμένα επηρεάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η 9η Απριλίου 2025, όταν οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ισχυρή άνοδο μετά από ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα ανέστελλε για 90 ημέρες μεγάλο μέρος των νέων δασμών.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, για τις εταιρείες υψηλής συχνότητας συναλλαγών (high-frequency trading) ακόμη και πλεονέκτημα λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου μπορεί να μεταφραστεί σε κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Η νέα υπηρεσία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς πολιτικούς.

Ο γερουσιαστής του Όρεγκον Ρον Γουάιντεν υποστήριξε ότι η υπηρεσία θα ωφελήσει οικονομικά την οικογένεια Τραμπ και θα «πλουτίσει τους traders της Wall Street».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ανεξάρτητης οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, Ντόναλντ Σέρμαν, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξαιρετικά ανήθικη», επειδή ο πρόεδρος θα μπορούσε να επωφεληθεί οικονομικά από την επί πληρωμή ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του.

Ωστόσο, σημείωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι δύσκολο να κριθεί αν η πρακτική αυτή παραβιάζει τη νομοθεσία.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν έκανε λόγο για «ένα εξοργιστικό σχέδιο κερδοφορίας από την προεδρία και πλουτισμού της Wall Street χωρίς κανένα όφελος για τους Αμερικανούς».

Το μερίδιο του Τραμπ στην εταιρεία

Σύμφωνα με τις κανονιστικές καταθέσεις, το Donald J. Trump Revocable Trust, το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου, κατέχει περίπου 114,75 εκατομμύρια μετοχές της TMTG, ποσοστό περίπου 41% του συνόλου της εταιρείας.

Παρότι ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τραμπ βρίσκεται υπό τη διαχείριση των παιδιών του, ο ίδιος παραμένει ο τελικός δικαιούχος των εσόδων που καταλήγουν στο καταπίστευμα.

Οι μετοχές της TMTG έχουν υποχωρήσει περίπου 27% από τις αρχές του έτους, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται περίπου στα 2,7 δισ. δολάρια.