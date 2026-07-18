Ελένη Ιακωβάκη: «Χρυσή» με απίθανο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό Κ18

Απίθανα πράγματα από την Ελένη Ιακωβάκη, η οποία με μία επιβλητική εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ18, στο Ριέτι της Ιταλίας, «ισοπεδώνοντας» παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ18.

Η 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης -πλέον- έκανε τρομερή κούρσα και, ιδιαίτερα μετά τα 250μ., δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της. Όταν τερμάτισε καθαρά μπροστά από τις υπόλοιπες φιναλίστ, το χρονόμετρο «έγραψε» 52.38, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο κάτω από το 53.39 που είχε πετύχει τον περασμένο μήνα (27/6), στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας.

Πίσω από την Ιακωβάκη, που φαίνεται να βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα της, η Σοφία Ακούτσι Εμάνουελ από την Ουγγαρία και η Σοφία Πάσιερμπεκ από τον Πολωνία βελτίωσαν κι αυτές σημαντικά τα ρεκόρ τους, αλλά αρκέστηκαν στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου με 52.80 και 53.08 αντίστοιχα, αφού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμοιαζε… εκτός συναγωνισμού.

Αν και μπήκε στον τελικό του επί κοντώ με το χαμηλότερο ατομικό ρεκόρ μεταξύ των 13 φιναλίστ, ο Γιώργος Τσικοτζής ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κατέλαβε την πέμπτη θέση, βελτιώνοντας κατά 15 ολόκληρα εκατοστά την καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Ο 17χρονος άλτης ξεκίνησε πέρασε με την πρώτη τα 4,50μ. και τα 4,70μ., ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του, το οποίο εν συνεχεία συνέτριψε, υπερβαίνοντας με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4,85μ. Δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 5 μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση η παρουσία του ήταν άκρως επιτυχημένη.

Ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης έδωσε τη μάχη του στον τελικό του μήκους, αλλά δεν μπόρεσε να «βγάλει» άλμα κοντά στο ρεκόρ του (7.29μ.) και έμεινε στην 10η θέση. Ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, στη δεύτερη «έγραψε» 7,01μ. και στην τρίτη ανέβηκε στα 7,12μ., επίδοση που όμως δεν ήταν αρκετή για να τον βάλει στην οκτάδα και να του δώσει το δικαίωμα να συνεχίσει τον αγώνα.

Ο Αλέξης Κοίλιας ξεπέρασε τον εαυτό του στα ημιτελικά των 400μ. εμπόδια, καθώς βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ με επίδοση 53.36, που όμως δεν ήταν αρκετή για να του δώσει το εισιτήριο για τον τελικό. Ο 17χρονος αθλητής τερμάτισε έκτος στη δεύτερη σειρά και στο σύνολο κατέλαβε τη 14η θέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ