Μεσσηνία: Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων για τους εμπρησμούς – Το 2015 άρχισε η δράση τους, «μίλησαν» τα κινητά τους

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση των τριών ατόμων, που συνελήφθησαν σήμερα (18/6) για σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, οι συλληφθέντες είναι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρώην κοινοτάρχης και ο αδελφός του.

Μετά από διετή έρευνα αποδεικνύεται ότι οι φωτιές σε συγκεκριμένη περιοχή του νομού έκρυβαν ένα σκοτεινό παρασκήνιο, το οποίο συνδέεται ακόμη και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και στοιχεία από την επικοινωνία των συλληφθέντων, συνθέτουν το παζλ αυτής της περίεργης υπόθεσης, με καταγγελίες για κλοπές, απειλές, ακόμη και εκβιασμούς.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς αναφέρει: «Επικεφαλής ήταν πρόεδρος δημοτικής ενότητας, είχε τον τρόπο να εκβιάζει, να κλέβει, να απειλεί περιουσίες των Μεσσηνίων και παράλληλα να συνδέει τις εγκληματικές δραστηριότητες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έσπασε το απόστημα. Μετά από μια άκρως απόρρητη επιχείρηση και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, εκτελέστηκαν τρία εντάλματα σύλληψης.

Κατηγορούμενοι είναι ένας πρόεδρος κοινότητας στη Μεσσηνία, ο 44χρονος αδελφός του, και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης γνωστός στην πιάτσα με το προσωνύμιο «Γάτος». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τους επαναλαμβανόμενους εμπρησμούς κρυβόταν μια μεθοδευμένη προσπάθεια για την ενοικίαση συγκεκριμένων εκτάσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται πως ξεκίνησε όταν «μίλησαν» τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα ψηφιακά ίχνη, σε συνδυασμό με κρίσιμες μαρτυρίες, οδήγησαν τους ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε και του Ανακριτικού των Γαργαλιάνων στο να ξεδιπλώσουν το κουβάρι. Στο μικροσκόπιο μπήκαν φωτιές με κοινό αποτύπωμα. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιες περιοχές, πάντα στο σκοτάδι της νύχτας, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις γύρω από τη Μεταμόρφωση.

Το κατηγορητήριο με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι είναι βαρύ. Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον επτά εμπρησμούς από πρόθεση το 2024 και το 2025, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Όμως η δράση τους, δεν φαίνεται να σταματούσε εκεί. Κατηγορούνται για εμπρησμούς από πρόθεση, για κλοπές γεωργικών μηχανημάτων, αλλά και για εκβιασμούς.

Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα, καλούμενοι να λογοδοτήσουν για την καταστροφή και τον τρόμο που έσπειραν στην περιοχή.

Το 2015 άρχισε η δράση τους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η δράση τους φαίνεται να ξεκίνησε από το 2015. Δεν είναι μόνο οι επικίνδυνοι εμπρησμοί σε αποθήκες, σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, κυρίως νυχτερινές ώρες. Οι τρεις τους φέρονται να εκβίαζαν, να έκαιγαν και να απειλούσαν όποιον στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά τους.

Από το 2019 έως το 2023 φέρονται να προκαλούσαν δολιοφθορές στις βάνες της ύδρευσης του χωριού, με αποτέλεσμα πολύ συχνά ο οικισμός να μην έχει πόσιμο νερό, ενώ φέρονται να ζητούσαν χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να παρέχουν αρδευτικό νερό σε αγρότες για τα χωράφια τους.

Πριν από μερικά χρόνια είχαν κόψει από τη ρίζα όλα τα ελαιόδεντρα στο αγροτεμάχιο ενός αγρότη, ενώ πριν από λίγες ημέρες είχαν ψεκάσει με δηλητήριο τις ελιές στο αγροτεμάχιο ενός άλλου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι τρεις εμπλεκόμενοι, είχαν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, που παρακολουθούσαν και τις συνομιλίες τους. Εκείνο που ερευνάται και, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται να προκύπτει και από τις συνομιλίες τους, είναι εάν οι τρεις κατηγορούμενοι εμπλέκονται με ενοικιάσεις εκτάσεων για λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ενδεχομένως ένας από τους τρεις να βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με άλλη ομάδα στο νησί της Κρήτης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κάδρο βρίσκεται και τέταρτο πρόσωπο, πρόκειται για έναν αγρότη, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.