Μεσσηνία: Πενταετής πυροσβέστης και πρώην κοινοτάρχης συνελήφθησαν για τους εμπρησμούς – Κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα (18/6) για σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι συλληφθέντες είναι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρώην κοινοτάρχης και ο αδελφός του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες, εκτός από την αποδιδόμενη εμπλοκή τους στην πρόκληση πυρκαγιών, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκβιασμοί, κλοπές και διακεκριμένες φθορές.

Τα εντάλματα και οι έρευνες στα σπίτια

Οι αρμόδιες Αρχές εκτέλεσαν τρία εντάλματα σύλληψης, τα οποία είχαν εκδοθεί με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Κλιμάκιο της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας συνέδραμε στις συλλήψεις, καθώς και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των τριών συλληφθέντων.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώθηκε σε περιστατικά πυρκαγιών που είχαν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε περίπου δύο έτη.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών

Η ΔΑΕΕ διερεύνησε, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι συγκεκριμένες πυρκαγιές παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη γεωγραφική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξής τους.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν εκτενές αποδεικτικό υλικό. Σε αυτό περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό και ευρήματα από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων

Η αξιολόγηση των στοιχείων οδήγησε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών.

Η ΔΑΕΕ υπέβαλε τη δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Μετά την εξέταση των στοιχείων της προανάκρισης, οι δικαστικές Αρχές εξέδωσαν τα τρία εντάλματα σύλληψης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Δείτε φωτογραφίες