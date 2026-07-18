Πάτρα: 74χρονη έπεσε στο κενό από τον 6ο – Άφησε δισέλιδο σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της

Μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά την πτώση της από πολυκατοικία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στη Πάτρα. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνέβη στις περίπου 3.00. Η γυναίκα διέμενε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε στον πίσω ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

Γύρω στις 6.30 το πρωί, ένοικος της πολυκατοικίας βγήκε στον πίσω χώρο και εντόπισε την 74χρονη, ειδοποιώντας αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το pelop.gr.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο, με το πλήρωμά του να διαπιστώνει ότι η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει. Η σορός της παρελήφθη για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο και άρχισαν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου της.

Το δισέλιδο σημείωμα στο διαμέρισμα

Κατά την έρευνα στο σπίτι της 74χρονης εντοπίστηκε δισέλιδο σημείωμα που απευθυνόταν στους οικείους της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ζητούσε συγγνώμη από τους δικούς της ανθρώπους, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Στο τραπέζι του διαμερίσματος φέρεται επίσης να είχε αφήσει χρηματικό ποσό μαζί με οδηγίες για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της, στοιχείο που εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους ανθρώπους που τη γνώριζαν, αλλά και αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τραγική είδηση νωρίς το πρωί.

Η Αστυνομία διερευνά όλες τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.